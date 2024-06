Porto Alegre Na comparação com o Dia dos Namorados de 2023, 17% dos lojistas dizem ter vendido mais neste ano em Porto Alegre

Já para 45% dos entrevistados as vendas para o Dia dos Namorados diminuíram. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre realizou um levantamento para verificar os resultados das vendas do Dia dos Namorados nas lojas da cidade.

Conforme os dados obtidos em relação ao último ano, cerca de 17% dos entrevistados responderam que houve crescimento em suas vendas. Um outro dado é que até a finalização da pesquisa, 16% ainda não haviam realizado o fechamento do balanço.

Para 45% dos entrevistados as vendas para o Dia dos Namorados diminuíram, e 22% venderam de forma igual em relação ao ano passado. A justificativa dos respondentes para a venda deste ano ter sido abaixo em relação ao passo passado varia entre a enchente na cidade (82,3%), falta de mercadoria (6,7%), receio dos consumidores de gastar dinheiro (4,4%) e falta do frio (2,2%), entre outros.

Quase 53% dos entrevistados comentaram que o aumento pode ter relação com o fato das pessoas que costumeiramente compram em locais que estavam alagados, terem se deslocado a outras regiões de Porto Alegre.

Para edição do Dia dos Namorados de 2024, o ticket médio ficou no valor de R$ 296,00. No último ano o valor foi de R$ 245,00.

Segundo os lojistas, o movimento basicamente se concentrou entre a semana antes da data e a véspera do dia 12. Foram 80% neste período. O Dia dos Namorados ficou com 10% das citações, assim como a primeira semana de junho.

A pesquisa identificou também os itens mais vendidos, separados por segmento. No caso do vestuário, casacos e blusas (46,6%) lideraram as vendas, seguidos por calças (17,8%). Na área de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene, perfumes e maquiagens lideram com as vendas. Cerca de 45% da preferência. Hidratantes, com 40% vem em seguida. Para quem optou por comprar calçado, bota (81,8%), sapato (72,7%) e tênis (54,5%) completam o top 3. Lembrando que são respostas de múltiplas escolhas.

Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre comenta o resultado. “A data não foi de vendas expressivas e a resposta para isso tende a ser as enchentes que atingiram fortemente a cidade. A falta do frio também impacta nestes números. Em compensação, estes últimos dias com clima seco e sol, animaram um pouco consumidores e lojistas, fazendo com que não fosse uma data perdida para o comércio, avaliou.

Demais resultados:

Por onde a loja realizou as vendas na data?

Ambos (loja física e online) 59%

Apenas na loja física 41%

Por qual canal online mais vendeu?

WhatsApp 45,8%

Site da loja 30,5%

Instagram 22%

Formas de pagamento utilizada no online (múltiplas escolhas)

Pix 59,3%

Link de pagamento 45,8%

Quais ações ajudaram na sua venda?

Promoção 55%

Decoração na Vitrine 31%

Ação nas redes sociais 7%

