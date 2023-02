Mundo Na Espanha, ex-mulher de Putin coloca à venda mansões de luxo por medo de sanções da União Europeia

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Lyudmila foi casada com Vladimir Putin durante 30 anos. (Foto: Reprodução)

Lyudmila Ocheretnaya, ex-mulher do presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou nesta semana duas mansões à venda na Espanha. Os apartamentos de luxo ficam situados em Marbella. A decisão, segundo a imprensa espanhola, foi tomada por receio das sanções aplicadas pela União Europeia contra russos após a invasão da Ucrânia, um ano atrás.

Atualmente casada com Artur Ocheretny, a ex-primeira-dama tem dois imóveis no complexo residencial Lomas del Rey, localizado na cidade turística de Marbella, no sul da Espanha. Cada propriedade vale cerca de 2,2 milhões de euros (equivalente a R$ 12,2 milhões), de acordo com o jornal El Mundo.

A ex-mulher de Putin está na lista de sanções da Grã-Bretanha. Mas Lyudmila teme que seja sancionada pela União Europeia e fique sem seus duplex.

Os apartamentos foram comprados por Ocheretny em 2011 e 2014 e estão registrados em nome dele. Os imóveis têm 229 e 405 metros quadrados e ficam em uma área luxuosa do balneário espanhol, na costa do Mar Mediterrâneo.

O El Mundo ressalta que a compra de imóveis com valores acima de 500 mil euros dá aos estrangeiros o direito de obter uma autorização de residência na Espanha. O documento inicialmente vale por um ano, mas pode ser renovado e até se tornar permanente.

Conforme a publicação espanhola, há suspeitas de que Putin continue bancando a vida de Lyudmila, apesar de os dois estarem separados desde 2013.

30 anos

Lyudmila foi casada com Vladimir Putin durante 30 anos. Casaram-se em 1983, quando Putin era um oficial de baixo escalão da KGB em Leninegrado (atual São Petersburgo) e Lyudmila era comissária de bordo da Aeroflot. Ela acompanhou-o até Dresden, na Alemanha Oriental, onde ele foi colocado como agente. Após a queda do Muro de Berlim, o casal e as duas filhas voltaram para São Petersburgo, onde Putin iniciou a carreira política como funcionário do gabinete do presidente da câmara.

Como esposa de político, Ocheretnaya – então chamada Lyudmila Putina – manteve um perfil relativamente discreto. Seguiu a sua própria carreira até que Putin foi eleito primeiro-ministro e depois ajudou a criar e a administrar um centro dedicado à promoção da língua russa. Putina comparecia a jantares oficiais ocasionais e desempenhava outras funções de primeira-dama, como abrir as cerimónias da árvore de Natal no Kremlin, mas geralmente ficava longe dos holofotes.

“É difícil imaginar, mas na altura eles pareciam bastante provincianos, bastante inseguros sobre como se deveriam comportar”, disse Nina Khrushcheva, professora de relações internacionais na The New School em Nova Iorque e bisneta do ex-líder soviético Nikita Khrushchev. “Lembro-me que o modo de vestir dela era um pouco estranho, embora ela tentasse contratar os melhores estilistas russos”, contou.

À medida que Putin consolidava o poder, começaram a surgir relatos sobre o aparecimento de outras mulheres na sua vida, incluindo a ginasta vencedora de uma medalha de ouro olímpica Alina Kabaeva. Ocheretnaya tornou-se “quase invisível”, disse Khrushcheva. “Gradualmente, ela começou a sair de cena e ele parecia cada vez mais sozinho.” Então, em 2013, o casal anunciou que o casamento tinha acabado por “decisão comum”. As informações são do jornal O Globo e da CNN.

