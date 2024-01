Inter Na estreia no Gauchão, Inter recebe o Avenida no estádio Beira-Rio

21 de janeiro de 2024

O Colorado inicia a competição sob pressão para recuperar o título estadual

Pela primeira vez nesta temporada, o Inter entra em campo neste domingo (21) para enfrentar o Avenida no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. A partida começou às 16h.

No entanto, o Beira-Rio não tem a presença de torcedores devido às punições decorrentes de brigas entre jogadores na temporada passada, especialmente contra o Caxias.

O Inter estreia na temporada com grande expectativa em relação aos novos reforços. A direção adotou uma postura agressiva no mercado e concretizou as contratações de Ivan, Robert Renan, Hyoran, Lucas Alario e Rafael Borré.

Dentre esses jogadores, apenas o colombiano não estará em campo. O Colorado inicia a competição sob pressão para recuperar o título estadual, que não conquista desde 2016.

Já o Avenida entra no Gauchão com o objetivo de garantir uma vaga na próxima fase. A estreia serve como teste para avaliar a força do grupo da equipe de Santa Cruz do Sul. Conseguir um ponto fora de casa diante do renomado Internacional elevaria a moral para o restante da competição.

Na estreia no Gauchão, Inter recebe o Avenida no estádio Beira-Rio

