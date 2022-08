Na estreia do Mundial de vôlei masculino, em Liubliana, na Eslovênia, na manhã desta sexta-feira (26), a seleção brasileira viu Cuba abrir 2 sets a 0, mas buscou a virada.

Em seu retorno à equipe, o oposto Wallace foi uma peça fundamental para a vitória sofrida por 3 sets a 2, com parciais de 31/33, 21/25, 25/16, 25/17 e 18/16.

Depois de um ótimo início de jogo do Brasil, quando chegou a ter seis pontos de vantagem, Cuba saltou à frente e abriu 2 sets a 0. Mas, aos poucos, a seleção reagiu. Depois das entradas de Cachopa e Rodriguinho, a equipe se mostrou mais forte. Contou também com a ótima atuação de Wallace e de Leal.

Ainda houve espaço para um susto no fim do jogo, com a virada cubana no tie-break. Mas o Brasil chegou à vitória.