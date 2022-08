Rio Grande do Sul Vinte e um novos delegados da Polícia Civil gaúcha tomam posse

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

A solenidade foi realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação A solenidade foi realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Vinte e um novos delegados da Polícia Civil gaúcha – 17 homens e quatro mulheres – tomaram posse na tarde de quinta-feira (25). Eles foram aprovados em um concurso público realizado em 2018.

A solenidade ocorreu no auditório Cícero do Amaral Viana, no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Após a cerimônia, houve a escolha da lotação dos delegados.

Os novos servidores atuarão nas cidades de Quaraí, Iraí, Lagoa Vermelha, Candelária, Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pelotas, Itaqui, São Borja, Ijuí, Alegrete, Uruguaiana, Cruz Alta, Casca, Serafina Corrêa, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, Bagé, Dom Pedrito e Porto Alegre.

