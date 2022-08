Polícia Preso homem que armazenava mais de 600 quilos de carcaças de frango em decomposição no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

A Polícia Civil informou que as carcaças seriam utilizadas na fabricação de ração para cães Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil encontrou mais de 600 quilos de carcaças de frango em decomposição, acondicionadas de forma irregular, em um abate clandestino na rua Marajó, no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A operação foi realizada na quinta-feira (25), depois que a Vigilância Sanitária Municipal recebeu uma denúncia. Um homem de 42 anos foi preso por crime ambiental.

Responsável pelo estabelecimento, ele afirmou aos policiais que os frangos não eram abatidos no local, mas que recebia os animais para fazer triagem e posterior encaminhamento para uma indústria, a qual não revelou o nome. O homem não possui licença ambiental para desenvolver esse tipo de atividade. Ele tem antecedentes criminais por estelionato e receptação.

A Polícia Civil informou que as carcaças seriam utilizadas na fabricação de ração para cães. “Junto de técnicos ambientais da Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo, constatou-se o crime ambiental pelo lançamento de resíduos líquidos no solo – chorume de carcaças de galinha”, informou a Polícia Civil.

