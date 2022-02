Grêmio Na estreia do time principal, Grêmio vence o São José por 2 a 1 no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Partida marcou a estreia da equipe principal no Campeonato Gaúcho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Partida marcou a estreia da equipe principal no Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A tarde dessa quarta-feira (2) foi de estreia do elenco principal do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Contra o São José, na Arena, em jogo da 3ª rodada, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Campaz e Diego Souza. A vitória deixa o time comandado por Vagner Mancini na 2ª colocação, com 7 pontos. Na noite de domingo (6), o Grêmio enfrenta o Guarany, em casa.

Gabriel Grando, Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Campaz; Janderson, Ferreira e Diego Souza iniciaram a partida, que começou muito movimentada, com o Grêmio pressionando no campo de ataque.

Primeiro tempo

Logo nos instantes iniciais criou a primeira oportunidade – após cobrança de escanteio, Geromel finalizou de voleio, mas o goleiro Fábio fez a defesa em dois tempos. Não demorou para surgir uma nova oportunidade. Diego Souza recebeu na área, girou e tentou mandar a gol, mas a defesa afastou – na sobra, Orejuela acabou derrubado com falta muito próximo à risca da grande área.

Foi nessa cobrança que o Tricolor abriu o marcador, passados apenas 5 minutos. Campaz mandou de canhota, por sobre a barreira, com qualidade, acertando o ângulo da meta adversária.

Mas o São José também teve uma chance no campo de ataque, com cobrança de falta. Everton Bala cobrou, mandando por sobre o gol gremista, sem perigo para Gabriel Grando, com 11’. O atacante ameaçou depois pela esquerda, arrematando de fora da área, mas sem levar perigo a meta gremista.

O Grêmio chegou bem aos 24 minutos, pela direita. Diego Souza fez uma linda tabela com Janderson, que recebeu e fez um cruzamento perigoso na área – por pouco não saiu o segundo gol do Tricolor. Já o São José respondeu próximo dos 30’, com Crystopher. O meia recebeu, girou e finalizou, com perigo, mas não foi efetivo.

Outra chance dos gremistas ainda no primeiro tempo saiu novamente em cobrança de falta. Ferreira colocou na área, mas a bola acabou passando por todos e saindo pela linha de fundo, com 36 minutos jogados.

Na reta final da partida, Diego Souza deu um passe excelente para Ferreira, que passou pela marcação e chutou a gol. Fabio caiu para fazer a defesa.

Segundo tempo

O Grêmio voltou o mesmo para o segundo tempo. Mas logo no início, acabou sofrendo um gol assinalado por Bruno Jesus, que após desvio, conseguiu empurrar para o fundo das redes e igualar o marcador.

Passados 10 minutos, Diogo Barbosa desceu pela esquerda e cruzou no segundo poste. Diego Souza finalizou de primeira, mas pegou mal e a bola subiu demais. Logo em seguida, num novo ataque gremista, Ferreira ia recebendo um lançamento quando acabou derrubado com falta de Bruno Jesus, quase dentro da área. Diego foi para a cobrança, chutou colocado, mandando muito perto da meta – mas a bola passou por cima.

O Tricolor seguiu pressionando e desta vez, Diego Souza ganhou da marcação na direita, colocou na área e Ferreira subiu para finalizar, mas a defesa cortou. Logo depois, após cobrança de escanteio, a bola chegou novamente ao camisa 10, que chutou – mas mandou pra fora.

O São José ameaçou novamente após um erro defensivo – a bola sobrou para Christopher, que finalizou, mas Gabriel Grando defendeu. No contra-ataque, o Grêmio foi efetivo e respondeu a pressão adversária. Após uma bela jogada de Ferreira, Campaz foi acionado pelo atacante, recebeu, deslocou o goleiro Fábio e cruzou para Diego Souza – o centroavante completou para o fundo das redes, com o gol aberto, passados 20 minutos.

Outra boa jogada gremista saiu três minutos depois, quando Campaz fez um bom cruzamento para Diego Souza, mas o goleiro adversário afastou o perigo.

Aos 43’, os adversários chegaram com Thayllon, que da intermediária, arriscou de longe – a bola quicou no gramado e passou perto do gol. De imediato, o Tricolor respondeu com Gabriel Silva, que invadiu a área entre os defensores e chutou forte, acertando a trave.

Com a vitória por 2 a 1, o Grêmio soma três pontos na competição, atingindo 7, assumindo a vice-liderança. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo, diante do Guarany de Bagé, às 19h30, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Ficha técnica

— Grêmio: Gabriel Grando; Orejuela (Rodrigues), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa (Nicolas); Thiago Santos e Lucas Silva; Janderson (Gabriel Silva), Campaz (Rildo) e Ferreira; Diego Souza (Diego Churín). Técnico: Vagner Mancini.

— São José: Fábio; Lissandro (Murici), Bruno Jesus, Jadson e Marcelo (David); Fabiano, Crystopher, Sillas (Padu), Mazola (Thayllon); Gui Vieira (Gabriel Lima) e Everton Bala Técnico: Pingo.

— Arbitragem: Erico Andrade de Carvalho. Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Fagner Bueno Cortes.

