Fórmula 1 Na Fórmula 1, Verstappen vence o GP da Austrália; Hamilton é 2º e oito abandonam

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

O belga Max Verstappen, da Red Bull, é o líder do campeonato. (Foto: Getty Images)

Quem se manteve de pé na madrugada desse domingo (2) assistiu a uma verdadeira hecatombe no Grande Prêmio (GP) da Austrália, vencido por Max Verstappen. Não bastou o flashback da temporada 2021 possibilitado pela evolução da Mercedes, com Lewis Hamilton em segundo lugar: a corrida foi paralisada cinco vezes, com três bandeiras vermelhas e quatro relargadas, oito abandonos e uma batida generalizada na penúltima volta. Apesar de rodar após ser atingido por Carlos Sainz, Fernando Alonso foi terceiro.

Entre as “vítimas” estão Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell – que assumiu a liderança na primeira volta, superando o pole Verstappen -, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargeant e Nyck de Vries; oito pilotos, ao todo. As batidas ainda alçaram o piloto local Oscar Piastri à zona de pontuação, pela primeira vez na carreira do novato australiano.

A confusão foi tamanha que os dois últimos procedimentos de relargada estão sob investigação da Federação Internacional do Automobilismo (FIA). Ao todo, as paralisações ultrapassaram uma hora.

O resultado ainda marcou o 101º pódio da carreira de Alonso e seu terceiro pela Aston Martin, bem como o fim do jejum de pódios de Hamilton; seu último havia sido o segundo lugar no GP de São Paulo em novembro de 2022, há cinco meses. Verstappen, por sua vez, conquista o primeiro triunfo na Austrália desde sua estreia na F1, em 2015.

O líder do campeonato Verstappen chegou a ser superado por George Russell e Hamilton na largada, e caiu para terceiro. As primeiras paralisações o ajudaram a retornar à ponta; ali, ele sequer fez força para se defender do heptacampeão. Depois de retomar a primeira colocação na volta 12, conseguiu abrir 2s sobre o rival em apenas meia volta. A diferença só cresceu, chegando até 10s na volta 38.

Max deu uma escorregada e saiu da pista no 48º giro, o que lhe tomou 3s de vantagem para Hamilton. A disputa pareceu um flashback da temporada 2021? Não parou por aí: uma batida de Kevin Magnussen acionou uma segunda bandeira vermelha, na volta 56 de 58 – cenário semelhante à decisão do título de 2021, entre os pilotos da RBR e Mercedes.

No meio do protagonismo da dupla, Fernando Alonso sustentou a Aston Martin em mais uma prova consistente da equipe, faturando seu terceiro pódio consecutivo pelo time. E, se as Mercedes sofreram para acompanhar o time britânico em outras etapas, o jogo virou dessa vez e foi o espanhol quem suou para acompanhar a octacampeã de construtores.

Destaque ainda para a prova de recuperação de Sergio Pérez, que quebrou no sábado de classificação e largou do pit lane; atravessando o grid duas vezes, o mexicano terminou a corrida em quinto. Além disso, a McLaren, enfim, anotou seus primeiros pontos da temporada, com o sexto lugar de Lando Norris e o oitavo de Piastri.

Resultado

1º Max Verstappen (RBR)

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º Fernando Alonso (Aston Martin)

4º Lance Stroll (Aston Martin)

5º Sergio Pérez (RBR)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Nico Hulkenberg (Haas)

8º Oscar Piastri (McLaren)

9º Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12º Carlos Sainz (Ferrari)

Abandonou – Pierre Gasly (Alpine)

Abandonou – Esteban Ocon (Alpine)

Abandonou – Nyck de Vries (AlphaTauri)

Abandonou – Logan Sargeant (Williams)

Abandonou – Kevin Magnussen (Haas)

Abandonou – George Russell (Mercedes)

Abandonou – Alexander Albon (Williams)

Abandonou – Charles Leclerc (Ferrari)

A F1 encara três semanas de pausa e retorna em 30 de abril com o GP do Azerbaijão, quarta etapa da temporada 2023.

