Tênis Na França, tenista brasileira Bia Haddad conquista maior título da sua carreira até o momento

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Brasileira conquista primeiro título de simples na WTA. (Foto: Pierrick Contin/L'Open 35 de Saint-Malo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Beatriz Haddad Maia conquistou o maior título de simples da carreira. Neste domingo (8), a número 1 do Brasil bateu a russa Anna Blinkova, 135º do ranking, em sets diretos na final do WTA 125 de Saint Malo – parciais de 7/6(3) e 6/3 em 2h04m. Foi a primeira taça de simples de Bia no circuito da WTA.

O título inédito fez Bia Haddad saltar no ranking da WTA e alcançar a melhor posição da carreira. Ela saiu do 65º posto para o 52º, superando a 58ª colocação que teve em setembro de 2017, antes da suspensão de 10 meses por doping de 2019 – ela provou sua inocência e mostrou às autoridades que houve uma contaminação cruzada na manipulação de vitaminas em farmácia. A brasileira provou que deu a volta por cima.

Foi a segunda final de simples da carreira da Bia no circuito da WTA. Em 2017, ela foi vice-campeã no WTA 250 de Seul, perdendo a decisão para a letã Jelena Ostapenko. Desta vez, a quarta cabeça de chave do torneio francês confirmou o favoritismo e manteve a invencibilidade agora de três jogos no histórico contra Blinkova. Nas duplas, Beatriz tem três taças da WTA, além de ter chegado à final do Australian Open deste ano ao lado da cazaque Anna Danilina.

No caminho até a decisão de Saint Malo, Bia Haddad passou pela australiana Maddison Inglis, pela compatriota Laura Pigossi, pela americana Claire Liu e pela belga Maryna Zanevska.

“Muito feliz por esta conquista. Isso me traz mais força e motivação para seguir em frente trabalhando duro. Hoje foi um jogo mais emocional, mas estou feliz que fui humilde para conseguir manter a cabeça competitiva”, avaliou Bia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis