Magazine Na internet, Angélica, Xuxa e Mara Maravilha celebram o aniversário de Eliana

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mara Maravilha resgatou fotos antigas ao lado de Eliana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neste domingo, dia 22 de novembro, Eliana completou 47 anos, e as amigas apresentadoras Xuxa, Angélica e Mara Maravilha compartilharam suas homenagens e desejo de felicidades à Eliana nas redes sociais e relembrando fotos e vídeos antigos.

Xuxa

“Como é linda, como eu quero te ver feliz… hoje, amanhã e sempre… bjs bjs bjs. Eliana. QUE DEUS TE ABENÇOE E SUA FAMÍLIA TAMBÉM”, escreveu Xuxa no Instagram.

Angélica

“Viva! Que seja leve sempre! Saúde! Amor! Sucesso! Amigos! Parabéns, Eliana”, Angélica desejou felicidades à amiga nos stories do Instagram.

Mara Maravilha

“Eliana meu amorzinho; esse abraço que compartilhamos desde que nos conhecemos; amizade, com uma linda história, respeito, admiração, ética e amor… amiga, colega que todo mundo do bem merece… E como ensina o nosso paitrão Silvio Santos, amigo não é estar é ser!!! Parabéns e tudo de Deus pra você e os seus. Eliana”, Mara publicou no Instagram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine