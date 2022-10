Economia Na Receita Federal triplica o número de CPFs que declararam operações com criptomoedas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Número de operações com bitcoin é 75% maior que o registrado em agosto do ano passado. (Foto: Divulgação)

A quantidade de CPFs registrados na Receita Federal que declararam operações com criptomoedas, em agosto, foi de 1.300.535, um recuo de 2,7% em relação aos 1.336.809 de julho e cerca de três vezes mais que os 439.626 de agosto do ano passado. O número de CPFs e valores dos meses anteriores sofre alguns ajustes, em função de declarações entregues com atraso. A quantidade de CPFs referente a julho anteriormente divulgada era de 1.336.715.

O volume de criptomoedas negociadas e reportadas à Receita Federal, em agosto, foi equivalente a R$ 11 bilhões, volume 15,3% menor que o registrado em julho, de R$ 13 bilhões, valor ajustado aos R$ 12,8 bilhões anteriormente divulgado, e 33% menor que os R$ 16,5 bilhões do mesmo período do ano passado.

As exchanges brasileiras, que são obrigadas a informar à Receita todas as transações, negociaram R$ 7,8 bilhões, queda de 10,3% em relação a julho, de R$ 8,7 bilhões, e de 31,5%, ante agosto do ano passado, quando foi de R$ 11,4 bilhões.

As transações realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas em exchanges não domiciliadas no Brasil somaram R$ 845,6 bilhões, volume 15,4% inferior ao reportado em julho (R$ 1 bilhão). Ante agosto de 2021, de R$ 1,6 bilhão, houve recuo de 47,1%. Nesse caso, somente as transações realizadas acima de R$ 30 mil precisam ser informadas à Receita pelos próprios investidores.

Nessa categoria, as operações de pessoas físicas somaram R$ 81,9 milhões, 19% menor que os R$ 101,2 milhões em julho, segundo os dados abertos da Receita. Ante agosto do ano passado, de R$ 295 milhões, o montante é 72,2% inferior. As operações de pessoas jurídicas alcançaram R$ 763,7 milhões, queda de 18,1% ante julho (R$ 933,1 milhões) e de 45,4% em 12 meses.

As transações com criptomoedas sem o uso de exchanges, ou seja P2P (peer to peer), movimentaram R$ 2,4 bilhões. O montante total é 27,2% menor que no mês anterior (R$ 3,3 bilhões) e 29,4% que agosto do ano passado.

Mais negociadas

Em número de operações, em julho, a liderança segue com o bitcoin (BTC), com 2,1 milhões, movimentando R$ 1,4 bilhão ante o R$ 1,7 bilhão de julho. O total de operações recuou 27,5% ante o mês anterior (2,9 milhões) e 75% maior que o registrado em agosto do ano passado (1,2 milhão).

Na sequência, também mantendo a posição, a altcoin ethereum (ETH) teve 1,2 milhão ante 1,4 milhão de transações de julho, negociando R$ 612,8 milhões. A quantidade de operações é duas vezes maior que a reportada em agosto de 2021, de 506 mil.

