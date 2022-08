Mundo Na Suíça, oito pessoas são picadas por agulhas na maior festa de música eletrônica do mundo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Durante a festa, 72 pessoas foram levadas ao hospital. (Foto: Reprodução)

Após dois anos de pandemia, a maior festa techno do mundo reuniu cerca de 850 mil pessoas em Zurique, na Suíça, no último sábado (13). De longe, a 29ª edição da The Street Parade exibia um misto de cores, com pessoas fantasiadas e alegres. Mas, em meio à multidão, oito pessoas foram atacadas e picadas por agulhas, um fenômeno que tem ocorrido com frequência na Europa.

Na Espanha, por exemplo, as autoridades têm investigado cerca de 50 casos como este que ocorreram desde julho. A maior parte das vítimas são mulheres que estão em ambientes descontraídos, como bares e festivais. Até o momento, não há indícios de quais sejam os objetivos da agressão, uma vez que não foram detectadas substâncias químicas nos corpos.

Em maio, mais de cem investigações foram abertas na França por “administração de substância nociva” em diversas localidades. Lá, as vítimas relataram sintomas como náuseas, vertigens, perda de equilíbrio, dores musculares e suores. De acordo com os investigadores, os motivos para este tipo de agressão estão em aberto, com hipóteses que vão desde a violência gratuita até uma espécie de desafio lançado nas redes sociais.

No TikTok, algumas mulheres publicaram os momentos no hospital após terem sido furadas por agulhas no festival de Zurique. Em um deles, uma jovem relata ter ficado entorpecida por cerca de trinta minutos após o ocorrido e diz não saber o que foi injetado nela. “Eu não vou (mais) a boates ou eventos assim por muito tempo, isso é certo”, declara.

Durante a festa, 72 pessoas foram levadas ao hospital. Um homem de 27 anos morreu afogado após pular no Lago de Zurique, e outras duas pessoas precisaram ser reanimadas. O porta-voz dos serviços de emergência da Suíça, Urs Eberle, disse “ter medo” de que os casos das picadas de agulha ocorressem no evento, mas confirmou as ocorrências.

A Street Parade foi iniciada em 1992 como um evento que promove o amor, a paz, a liberdade e a tolerância. Naquela época havia 2 mil pessoas dançando. Hoje, é a maior festa techno do mundo. A Street Parade de 2018, por exemplo, atraiu mais de 1 milhão de participantes.

Desde 1996, o evento é organizado pela Verein Street Parade (Associação de Street Parade). Hoje, o Desfile de Rua tem todo o caráter de festa popular, porém legalmente ainda é uma manifestação política. Isso libera a organização dos custos de segurança, entre tudo o que a cidade fica a seu cargo.

Também desde 1996, o contra desfile “Antiparade” acontece em Zurique no mesmo dia do Street Parade para oferecer uma alternativa a ele. O objetivo deste technoparade menor é se manifestar contra a crescente comercialização da cultura do clube.

