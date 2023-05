Inter Na Venezuela, o Inter encara o Metropolitanos pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Após treino, Colorado entra em campo em busca de mais 3 pontos na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na Venezuela, o Inter fez seu último treino e, segundo o Clube gaúcho, está pronto para entrar em campo e buscar mais três pontos pela Copa Libertadores. Para isso, o Colorado precisa vencer o Metropolitanos-VEN nesta quinta-feira (25). Os dois times duelam a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Universidad Central, pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

A preparação para o jogo desta quinta chegou ao fim já em solo venezuelano. Na tarde dessa quarta-feira (24), no CT do Caracas FC, o treinador Mano Menezes comandou um trabalho fechado, ajustando detalhes do time que estará em campo contra o Metropolitanos.

O técnico não terá à disposição algumas peças importantes por lesão. São eles: Bustos, Mercado, Moledo, Renê e Mauricio, que nem saíram de Porto Alegre.

O duelo contra o time da Venezuela pode colocar o clube gaúcho na liderança do grupo B da Libertadores. Caso conquiste os três pontos, o Colorado chegará a oito na tabela do campeonato e ultrapassará o Nacional-URU e o Independiente Medellín-COL, empatados com sete.

Já o Metropolitanos não terá mais chances matemáticas de classificação caso seja derrotado. Os venezuelanos ainda não pontuaram na competição e ocupam a lanterna do grupo. Na liga nacional, o time está na quinta posição.

