Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Áreas utilizadas para descarte irregular de lixo são alvo constante do DMLU. (Foto: Jadir Rodrigues/Arquivo PMPA)

Ao longo deste domingo (10), uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza mutirão na Estrada da Ponta Grossa, no bairro de mesmo nome na Zona Sul de Porto Alegre. O serviço conta com 14 garis, seis caminhões e uma retroescavadeira.

O local é costumeiramente utilizado para descarte irregular de lixo. Não por acaso, o órgão vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) tem atuado periodicamente nessa via, considerada um dos pontos crônicos da região – cerca de 40 toneladas de material são retiradas a cada mês.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, aos domingos, está programado um plantão de limpeza para a remoção de focos em diferentes áreas da cidade:

“Dividimos a operação de limpeza em cinco setores. A cada final de semana, uma das regionais identifica um ponto crítico e escala as equipes para atuarem. O bairro Ponta Grossa foi um local muito afetado pelos alagamentos que atingiram a cidade em maio. Por isso, estamos intensificando a limpeza na região”.

Solicitações de coleta de focos de resíduos devem ser encaminhadas por meio do portal 156, cujos contatos estão disponíveis no site prefeitura.poa.br. Também é possível denunciar irregularidades no descarte de material, de forma sigilosa.

Dados da prefeitura apontam que um grande volume de materiais que poderiam ser reciclados acaba descartado indevidamente. São aproximadamente 250 toneladas por dia. Além de prejudicar o ambiente, causam alto custo à administração municipal, que gasta R$ 9,5 milhões anuais para remover tais resíduos até o aterro.

Vale lembrar que só a fiscalização e mutirões não bastam. É preciso que os cidadãos colaborem, mantendo ruas, calçadas e outros espaços públicos livres de lixo abandonado indiscriminadamente, do contrário as equipes do DMLU continuarão “enxugando gelo”, como diz a expressão popular.

Destinar corretamente os resíduos é um gesto de cuidado e de garantia de renda às famílias de quem trabalha com triagem. Com a coleta seletiva, cuida-se melhor do ambiente, além de avançar rumo a uma cidade mais sustentável, limpa e agradável.

Ação no Moinhos de Vento

Cerca de 6 toneladas de resíduos foram recebidas no drive-thru de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos realizado nesse sábado (9) no Parcão (bairro Moinhos de Vento). Monitores, impressoras, modens, celulares, micro-ondas, máquinas de lavar e computadores foram alguns tipos de produtos mais recolhidos no posto instalado na rua Comendador Caminha.

A iniciativa foi promovida pelo DMLU em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree). Gerente de Relações Institucionais da Abree, Helen Brito:

“Estamos empolgados em realizar, pela quarta vez, a campanha em Porto Alegre, reforçando para a população local a importância de participar da chamada ‘logística reversa’ de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Assim, contribuímos para a preservação do meio ambiente e incentivamos cada vez mais pessoas a adotarem essa prática”.

(Marcello Campos)

