Ex-coach virou alvo da máquina bolsonarista nas redes. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder.” A frase, proferida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), resume o sentimento do clã sobre Pablo Marçal (PRTB), influenciador e empresário que embaralhou a eleição municipal na maior cidade do País.

Nos últimos meses, o ex-presidente flertou com a candidatura de Marçal para pressionar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) a aceitar um bolsonarista como vice e também para enviar recados quando algum posicionamento do prefeito o desagradava. Nos últimos dias, porém, Bolsonaro reverteu o curso ao perceber a crescente popularidade do influenciador entre seus eleitores.

Aliados passaram a alertar o ex-presidente sobre a possibilidade de Marçal dividir o eleitorado de direita e se tornar um rival do bolsonarismo em pleitos futuros. Conforme uma parlamentar aliada do ex-presidente, a eleição em São Paulo se tornou, para o clã Bolsonaro, “até uma questão de honra e de disputa pelo público de direita”.

Outro aliado do ex-presidente acredita que Marçal veja a eleição paulistana como uma espécie de laboratório para testar seu estilo agressivo de campanha. Por isso, ele avalia que, em caso de derrota para Nunes, Tarcísio e Bolsonaro, Marçal perderia força política e não seria uma ameaça futura.

É nesse cenário que se insere a ofensiva bolsonarista contra o influenciador deflagrada nos últimos dias. Eduardo, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia e até influenciadores aliados do ex-presidente, como o jornalista Paulo Figueiredo, passaram a atacar Marçal nas redes sociais. Eduardo tem compartilhado reportagens revelando a infiltração de integrantes do PCC no PRTB para fustigar o antigo aliado. O próprio Bolsonaro rebateu o candidato do PRTB após ele comentar “vão sentir saudades de nós” em uma publicação do perfil ex-presidente. Em poucos minutos, Bolsonaro respondeu: “Nós? Um abraço”.

Ofensiva

“Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de ‘quadrilheiro’. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à Presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter”, afirmou Bolsonaro ao colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles.

A artilharia bolsonarista contra Marçal se intensificou quando as entrevistas de campo da mais recente pesquisa Datafolha já haviam se encerrado. O candidato do PRTB cresceu sete pontos porcentuais, foi a 21% e ultrapassou numericamente Nunes, que registrou 19%. Guilherme Boulos (PSOL) tem 23%. Todos os três estão empatados tecnicamente na margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Marçal cresceu 15 pontos em duas semanas entre os eleitores de Bolsonaro e chegou a 44%, ante 30% de Nunes. Na rodada anterior, publicada em 8 de agosto, o influenciador tinha 29% ante 38% do prefeito nesse recorte.

“Infelizmente, as pesquisas desta semana não mostram o reflexo das últimas 36 horas. A militância já percebeu que Marçal não representa o ex-presidente. O derretimento de Marçal virá na próxima”, declarou Fabio Wajngarten, assessor e advogado de Bolsonaro.

Eleição 2026

A preocupação dos aliados de Bolsonaro não se resume apenas à avaliação de que uma ida de Marçal ao segundo turno aumenta as chances de Boulos, candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencer a eleição. Também entra na conta a eleição presidencial de 2026.

Se a inelegibilidade se mantiver, Bolsonaro será obrigado a indicar um substituto para disputar o pleito em seu lugar. O temor de seu entorno é que a mesma dinâmica criada por Marçal contra Nunes se repita com o ungido pelo ex-presidente daqui a dois anos. O influenciador se coloca como o único candidato conservador e de direita da eleição paulistana, enquanto o prefeito seria a “falsa direita”.

O êxito da estratégia de Marçal na próxima eleição dependeria do nome escolhido por Bolsonaro para sucedê-lo. Entre os cotados, estão os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ronaldo Caiado (União Brasil), Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo). Da mesma forma, o alerta está ligado para a possibilidade de o influenciador tentar o Senado por São Paulo em 2026 e rivalizar com o deputado Eduardo Bolsonaro. Aliados de Marçal, contudo, dizem que ele não tem interesse em disputar o cargo.

Uma das frentes utilizadas pelo bolsonarismo para tentar desacreditar Marçal são as críticas feitas por ele ao ex-presidente quando eram candidatos ao Planalto em 2022. O próprio influenciador diz que resolveu o “problema” quando se reuniu com Bolsonaro no início de junho e recebeu a medalha de “imbrochável”, “imorrível” e “incomível” de suas mãos.

Marçal se coloca como um seguidor do ex-presidente, emulando trejeitos de Bolsonaro como chamar os filhos de “01″, “02” e “03″ e se colocar como o único candidato antissistema. Ele também adere a pautas caras ao bolsonarismo, entre elas o “combate ao comunismo” e críticas ao regime ditatorial da Venezuela.

Contra-ataque

Apesar disso, o candidato do PRTB passou à ofensiva para rebater as críticas feitas pelo ex-presidente e as de seus aliados. “Somos só NÓS (o povo e Deus) contra tudo e todos. A piada virou pesadelo e não vai ter segundo turno”, declarou Marçal, enfatizando o pronome usado por Bolsonaro para desautorizá-lo, ao comentar o resultado da pesquisa Datafolha.

Antes, ele já tinha respondido ao ex-presidente nas redes. “Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe o ‘nós’, seja mais claro”, cobrou o influenciador.

Ao final do dia, no entanto, Marçal voltou a fazer acenos ao bolsonarismo. “Pensa que lindo em 2026: Bolsonaro presidente, Tarcísio governador, Marçal prefeito. Eu acredito nisso”, escreveu. “Bora arrancar o Nunes e Boulos do caminho. Depois juntamos todo mundo pra tirar o Luís (sic)”, finalizou.

