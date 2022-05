Política “Não podemos destruir o País e ficar todo mundo trancado em casa com medo”, diz ministro da Saúde sobre o coronavírus

16 de maio de 2022

Queiroga participou de uma caminhada no Rio de Janeiro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou no domingo (15), no Rio de Janeiro, do lançamento do programa Incentivo de Atividade Física para a Atenção Primária à Saúde.

Na ocasião, foi realizada uma caminhada do Leme ao Copacabana Palace, na Zona Sul da cidade, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas como forma de prevenção a doenças. Até o fim deste ano, serão investidos R$ 100 milhões no programa.

Após a caminhada, Queiroga falou sobre a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo ele, com o relaxamento das medidas contra a doença, é natural o aumento de casos. O ministro destacou que o sistema de saúde está preparado para esse crescimento.

Ele também comentou as restrições em cidades chinesas para conter o coronavírus. “A China, desde o começo, pratica esses lockdowns, e qual foi o resultado? Na realidade, o presidente Bolsonaro desde o princípio disse que é necessário enfrentar o problema de saúde, mas também precisamos cuidar da nossa economia. Não podemos destruir o País e ficar todo mundo trancado em casa com medo. Temos que conviver com o vírus, não vai ser extinto, temos que conviver com a doença e, para isso, nós temos o nosso sistema de saúde”, declarou.

