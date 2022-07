Esporte “Não posso garantir que vou jogar outra Copa”, diz Neymar

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atacante irá disputar a terceira Copa do Mundo de sua carreira em 2022, buscando levar o Brasil ao sexto título. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Principal jogador da seleção brasileira há, pelo menos, uma década, o atacante Neymar pode estar vivendo os últimos meses como jogador da seleção brasileira. Aos 30 anos, o astro do Paris Saint-Germain disputará no Catar sua terceira Copa do Mundo. Entretanto, ele deixa em aberto a possibilidade de participar da edição de 2026 e prefere focar no torneio a ser realizado no país árabe.

“Não posso te garantir que vou jogar outra Copa. Eu, sinceramente, não sei. Mas quero jogar como se fosse a última”, disse Neymar.

Ao todo, Neymar disputou dez partidas em Mundiais, com seis gols marcados. Na semifinal da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, a Seleção não contou com o lesionado Neymar e acabou goleada pela Alemanha. Quatro anos depois, com o craque em campo na Rússia, o time canarinho perdeu para a Bélgica e deixou o torneio nas quartas de final.

A Seleção Brasileira integra o Grupo A da Copa do Mundo do Catar ao lado de Camarões, Sérvia e Suíça. Na primeira partida, a equipe liderada por Neymar entra em campo para encarar os sérvios às 16 horas (de Brasília) de 24 de novembro, no Estádio Nacional de Lusail.

Em preparação para a Copa do Mundo, a seleção treinada pelo técnico Tite disputou dois amistosos no último mês de junho. Decisivo, Neymar marcou dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e fez o único do triunfo por 1 a 0 em cima do Japão.

O Brasil não vence uma seleção europeia na fase final desde 2002. De lá para cá, a seleção brasileira teve 5 partidas contra seleções europeias a partir das oitavas de final da Copa do Mundo, sendo derrotada para França (2006), Holanda (2010), Alemanha e Holanda (2014) e Bélgica (2018). Neste ano, os comandados de Tite podem enfrentar Portugal nas oitavas de final, a depender da colocação das seleções nos grupos.

Situação no PSG

A situação de Neymar no Paris Saint-Germain parece ter melhorado. O atacante foi elogiado pelo técnico Christophe Galtier, que destacou o comprometimento de Neymar na pré-temporada. O comandante afirmou que o atleta não faltou nenhum treino e vê um bom trabalho do camisa 10.

– Vi um jogador feliz, alegre, muito profissional. É uma temporada muito importante para o clube, mas também para cada jogador que vai participar da Copa do Mundo. Até agora ele não perdeu nenhuma sessão e está trabalhando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte