Um dos grandes ídolos da história do Barcelona e símbolo do clube por tudo o que representa, o ex-zagueiro Carles Puyol disse em entrevista que não gostaria de ver o argentino Lionel Messi deixando o clube da Catalunha. Recentemente, o camisa 10 quis deixar a equipe, mas voltou atrás.

“Como culé [torcedor do Barcelona], não queria que Messi saísse, mas é o futebol. No final ele decidiu ficar, recentemente disse que está motivado e esperamos que possa continuar conosco por muitos anos. Ele é uma grande vantagem para La Liga, é um dos melhores do mundo”, disse Puyol à “Gazzetta dello Sport”.

Messi tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada, em junho de 2021, e até o momento o futuro do jogador é desconhecido. O Manchester City, da Inglaterra, tem interesse em contar com o atleta e pode oferecer um pré-contrato a partir de janeiro.

Técnico

A novela Messi-Barcelona que quase culminou com a saída do craque argentino do Camp Nou no início da atual temporada ainda reverbera na Europa. Em entrevista à emissora holandesa “NOS”, o técnico Ronald Koeman revelou que teve um papo sincero com o camisa 10 no qual ele sentiu toda frustração do jogador.

“Depois de ter sido contratado, fui imediatamente conversar com Messi. Fui a casa dele e falei do futuro. Foi claro seu descontentamento. No fim, acabou tudo bem e desde que disse que iria ficar tem feito tudo o que espero dele, tudo o que espero de um jogador e de um capitão”, disse Koeman, que também entendeu a tristeza de Messi com a saída de Luis Suárez para o Atlético de Madrid