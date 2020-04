Política “Não sou coveiro, tá?”, diz Bolsonaro ao responder sobre mortos por coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Bolsonaro tem por hábito falar com apoiadores e jornalistas próximo ao Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Bolsonaro tem por hábito falar com apoiadores e jornalistas próximo ao Planalto. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (20, ao responder à pergunta de um jornalista sobre o número de mortes por coronavírus no País, que não é “coveiro”.

Ríspido, Bolsonaro deu a declaração no final da tarde, na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, enquanto falava com jornalistas e apoiadores.

Conforme o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil registrava 2.575 mortes e 40.581 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo coronavírus.

“Presidente, hoje tivemos mais de 300 mortes (na verdade 113; o número foi corrigido pelo Ministério da Saúde). Quantas mortes o senhor acha que…”, perguntava um jornalista até ser interrompido por Bolsonaro:

“Ô, cara, quem fala de… Eu não sou coveiro, tá certo?”, disse Bolsonaro.

O mesmo jornalista tentou repetir a pergunta, e o mesmo fez o presidente. “Não sou coveiro, tá?”, repetiu.

Na manhã desta segunda-feira (20), na saída do Palácio da Alvorada, ao fazer um comentário sobre a epidemia, Bolsonaro disse que 70% da população será contaminada e “não adianta querer correr disso”.

“Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade?”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que “houve uma potencialização das consequências do vírus”.

“Levaram o pavor para o público, histeria. E não é verdade. Estamos vendo que não é verdade. Lamentamos as mortes, e é a vida. Vai morrer”, sintetizou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política