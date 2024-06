Rio Grande do Sul “Não temos previsão de reabrir o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre”, diz o ministro dos Aeroportos

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Em suas declarações, o ministro destacou que no momento certo o governo federal irá se pronunciar sobre quando o aeroporto vai voltar a funcionar "Estamos fazendo todo diagnóstico do aeroporto para saber o que foi danificado ou não", explicou Silvio Costa Filho.

No Fórum Esfera, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, abordou a situação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em suas declarações, ele destacou que no momento certo o governo federal irá se pronunciar sobre quando o aeroporto vai voltar a funcionar.

“Na hora certa, o ministério vai falar objetivamente e oficialmente sobre o aeroporto Salgado Filho. O que temos são declarações de A e B que de fato não condizem com a realidade dos prazos”, afirmou o ministro durante o Fórum Esfera, que reúne políticos e empresários em Guarujá, no litoral paulista.

Silvio Costa Filho informou que na última sexta-feira (7) houve a limpeza no terminal do aeroporto e que estão sendo realizados diagnósticos para avaliar os danos. “Estamos fazendo todo diagnóstico do aeroporto para saber o que foi danificado ou não”, explicou.

Ele também deixou claro que ainda não há um prazo oficial estabelecido pelo governo federal para a reabertura do aeroporto. “Não há ainda algum prazo, oficialmente, pelo governo federal em relação à abertura do aeroporto. É um desejo de todos nós reabrir o quanto antes”, disse.

Sobre alternativas para a aviação na região, o ministro mencionou a possibilidade de expandir as operações na base aérea de Canoas. “Não temos outra base aérea, mas estamos trabalhando para base aérea de Canoas receber mais voos”, revelou. Ele acrescentou que a expectativa é chegar a mais de 150 voos semanais em breve, o que será um grande avanço para a região.

Além disso, Silvio Costa Filho destacou que há um esforço para ampliar a aviação em outras cidades da região. “Temos mais 6 aeroportos na região que estamos ampliando a aviação nessas cidades”, concluiu.

Retirada

Aviões que estavam presos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, começaram a ser retirados nesse sábado (8). De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a operação começou com nove das 47 aeronaves que ficaram retidas no alagamento.

De acordo com a Anac, s operações aéreas regulares no Aeroporto de Porto Alegre seguem suspensas por tempo indeterminado. O translado de aeronaves em caráter excepcional não permite a liberação do aeroporto para voos comerciais com passageiros.

As medidas foram adotadas em coordenação com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), os operadores aéreos e a Fraport Brasil, concessionária do Salgado Filho.

Para a obtenção de autorização de retirada das aeronaves do Salgado Filho, é necessária a adesão a um termo de responsabilidade por parte das empresas e indivíduos responsáveis pelos aviões. É exigida também uma avaliação de risco por parte de cada operador aéreo com vistas à obtenção de autorização especial de voo, uma vez que o aeroporto está com as operações suspensas.

