Notícias "Não temos que xingar ninguém", diz Lula após fala de Janja sobre Elon Musk

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Presidente afirma que é preciso apenas "indignar a sociedade", sem "ofender ninguém". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no sábado (16), durante o festival do G20 no Rio que, na campanha pela Aliança Global Contra a Fome, não é necessário ofender ou xingar ninguém. Sua fala ocorreu algumas horas após sua esposa, Janja da Silva, se envolver em uma polêmica ao xingar o empresário Elon Musk, dono do X.

Segundo Lula, é preciso “apenas indignar a sociedade”:

“Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não tem para comer”, disse o presidente.

A Aliança Global, criada pelo G20, tem como objetivo acelerar a erradicação da fome e da pobreza, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Janja se envolveu em um episódio polêmico ao xingar Elon Musk durante um evento sobre combate à desinformação. Enquanto falava, ela foi interrompida pelo som de um navio buzinando ao fundo e, brincando, disse: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk”.

A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais. A resposta do empresário foi no X, com emojis de risadas, seguidos de um comentário sobre a próxima eleição presidencial, prevendo que o grupo liderado por Lula perderá.

Dono do X e homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk fará parte do futuro governo americano sob a presidência de Donald Trump, de quem foi doador de campanha. Trump já anunciou que Musk será o chefe de seu Departamento de Eficiência Governamental, a ser criado no seu mandato. Os departamentos, nos EUA, têm o status dos ministérios no Brasil.

Outra fala polêmica

No mesmo discurso, ao comentar que a presença do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seria importante para a discussão, Janja lamentou que ele não possa ter comparecido ao G20 por causa do atentado em Brasília.

“A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes [mas ele não veio] por conta do que inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas, enfim… Incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que fazem as redes sociais na mente da pessoa.”

