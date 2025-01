Mundo “Não toleraremos nenhum ataque”, diz Biden sobre atropelamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos

Mais cedo o democrata havia entrado em contato com a prefeita da cidade, LaToya Cantrell, para oferecer apoio nas investigações Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um comunicado nesta quarta-feira (1º) condenando o atropelamento de Nova Orleans que matou pelo menos 10 pessoas e deixou cerca de 35 feridas.

Mais cedo o democrata havia entrado em contato com a prefeita da cidade, LaToya Cantrell, para oferecer apoio nas investigações. No comunicado publicado pela Casa Branca o líder afirma estar recebendo informações sobre o atropelamento da polícia federal e da própria equipe de segurança interna, além da prefeita Cantrell.

“O FBI assumiu a liderança na investigação e apura o ocorrido como um ato de terrorismo”, expressou o presidente. Biden afirma ter instruído sua equipe a garantir que “todos os recursos estejam disponíveis enquanto as autoridades trabalham para chegar ao fundo do que aconteceu o mais rápido possível e para garantir que não haja nenhuma ameaça restante de qualquer tipo”.

Segundo o democrata, ele receberá atualizações ao longo do dia e falará novamente assim que receber mais informações. “Enquanto isso, meu coração está com as vítimas e famílias que estavam simplesmente tentando celebrar o feriado. Não há justificativa para violência de qualquer tipo, e não toleraremos nenhum ataque a nenhuma das comunidades de nossa nação”, expressou o presidente.

O líder também disse ser grato pelo que chamou de “resposta corajosa e rápida das autoridades locais na prevenção de mortes e ferimentos ainda maiores”.

Atropelamento deixa ao menos 10 mortos em Nova Orleans

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas após um veículo atingir uma multidão em Nova Orleans, na Canal e na Bourbon Street, ruas turísticas da cidade.

Agentes federais estão verificando possíveis explosivos improvisados ​​no local. O homem dirigindo a caminhonete atirou contra policiais, afirmou a superintendente de polícia Anne Kirkpatrick na manhã desta quarta-feira.

O ataque no popular French Quarter aconteceu poucas horas antes da cidade sediar o The Sugar Bowl, jogo anual de futebol americano universitário que atrai fãs de todo o país, com a Universidade da Geórgia enfrentando Notre Dame.

