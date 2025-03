Ciência Nasa antecipa a volta de astronautas que estão “presos” no espaço

Volta de cientistas agora deve ocorrer um dia antes, na terça-feira (18), e será transmitida na internet pela agência espacial americana. Foto: Nasa/Reprodução

As equipes operacionais da Nasa e da SpaceX se encontraram no domingo (16) para avaliar as condições climáticas e de amerrissagem (pouso sobre superfície líquida) na costa da Flórida para o retorno à Terra dos astronautas da missão Crew-9 – presos no espaço há quase nove meses. Agora, os gerentes da missão acreditam que há uma oportunidade de retornar ao planeta mais cedo, na noite de terça-feira (18) e não mais na quarta (19), como havia divulgado inicialmente.

Mesmo com a previsão de retorno antecipada, os membros da tripulação da estação espacial internacional (ISS) poderão concluir as tarefas de transferência.

Os astronautas da Nasa Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, assim como o cosmonauta da Roscosmos Aleksandr Gorbunov, estão concluindo uma expedição científica de longa duração a bordo do laboratório orbital. Wilmore e Williams estão presos na ISS desde junho de 2024.

Os dois participaram do voo inaugural tripulado da Starliner, espaçonave da Boeing, para ficar sete dias na ISS, mas não conseguiram retornar por problemas técnicos na nave. O evento iniciou uma das maiores histórias envolvendo o espaço em 2024.

Com a chegada da missão Crew-10 na ISS, no início da madrugada deste domingo, eles estão sendo rendidos e substituídos por outros cientistas.

Os gerentes da missão de retorno continuarão, segundo a Nasa, monitorando as condições climáticas, já que o desacoplamento da Dragon depende de vários fatores, incluindo prontidão da espaçonave, prontidão da equipe de recuperação, clima, estados do mar etc.

O fechamento da escotilha da nave está previsto para ocorrer às 23h45min (horário de Brasília) da segunda-feira (17). E o splashdown, momento em que a nave tocar na superfície aquática, deve ocorrer no início da noite terça, por volta das 18h57min (horário de Brasília).

A Nasa e a SpaceX ainda vão confirmar o local exato do splashdown. Todo retorno será transmitido pela agência espacial americana, conforme anunciado mais cedo.

