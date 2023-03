Ciência Nasa anuncia primeira missão com tripulação ao redor da Lua desde 1972

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Na missão Artemis I, a espaçonave Orion viajou em direção à Lua e, depois, retornou para a Terra. (Foto: Divulgação)

A missão espacial Artemis II, que pretende levar uma tripulação de astronautas à Lua pela primeira vez desde 1972, está programada para novembro de 2024, anunciou na terça-feira (7) a Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos). Após a análise dos dados recolhidos nas últimas explorações espaciais não tripuladas, a agência indicou que está pronta para enviar astronautas à Lua. A nova missão deverá ocorrer até o final de 2024.

Em comunicado, a Nasa reiterou que toda a infraestrutura necessária para o lançamento e o retorno à Terra já está pronta. A equipe da Nasa revisou resultados da missão Artemis I, realizada em dezembro de 2022, com o foguete Space Launch System (SLS) e a espaçonave Orion.

“Estamos aprendendo o máximo possível com essas missões para garantir que entendemos completamente todos os aspectos de nossos sistemas. Essas lições estão sendo acrescentadas aos nossos planejamentos de voo. A tripulação segura é nossa principal prioridade para Artemis II”, afirma Jim Free, administrador associado da Nasa.

Preparação para Artemis II

Os engenheiros concluíram as avaliações do lançador móvel logo após o lançamento. Embora tenha sofrido mais danos do que inicialmente esperado, a estrutura já está sendo reparada e atualizada em preparação para a próxima empreitada.

Tanto a análise inicial quanto a mais abrangente do voo de estreia do SLS mostram que o foguete seguiu a trajetória delimitada com precisão, superando até as expectativas de desempenho. Após uma queima de injeção translunar quase perfeita, Orion conseguiu separar-se com sucesso e foi em direção à Lua, como era planejado.

Em um trajeto de mais de 470 mil quilômetros além da Lua – mais longe do que qualquer outra espaçonave construída para humanos já voou –, a Orion realizou 161 objetivos de teste. Todos os movimentos foram concluídos sem problemas e dentro das previsões.

Ao retornar ao Centro Espacial Kennedy, a espaçonave foi reavaliada e os cientistas estudam possíveis danos da viagem a sua estrutura, como um desgaste do escudo térmico e limitadores de corrente que foram abertos sem comando várias vezes durante a missão. A Nasa espera reutilizar todos os componentes aviônicos da Artemis I no módulo de tripulação de Artemis II.

O trabalho de diagnóstico e estudo de soluções para os problemas apresentados segue em andamento. Enquanto isso, a agência espacial progride na montagem, no teste e processamento dos elementos da nova missão, planejada para ocorrer até o segundo semestre do ano que vem. As informações são da revista Galileu.

