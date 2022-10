Ciência Nasa avança em testes para trazer amostras de Marte à Terra

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Orbitador de Retorno de Amostras de Marte terá que proteger preciosas rochas de Marte do ambiente áspero do Espaço. (Foto: Reprodução)

A Nasa (agência espacial norte-americana) já está elaborando uma maneira de proteger o orbitador de retorno (Mars Sample Return), que trará as amostras de Marte durante sua viagem de volta à Terra. Para isso, os engenheiros da agência espacial passaram a realizar testes que consistem no disparo de micro bala no material contra asteroides.

Segundo o engenheiro de testes da White Sands, Dennis Garcia, esse escudo tem que suportar os impactos de projéteis vindos a velocidades tão altas que, se uma aeronave fizesse o trajeto do estado Nova York até São Francisco, na mesma velocidade das balas, levaria 5 minutos para completá-lo. Geralmente, voos comerciais levam cerca de 6 horas para realizar o percurso.

Entretanto, essas velocidades ainda não alcançam aquelas desenvolvidas pelos meteoritos e fragmentos de lixo espacial que orbitam o Espaço. Sendo assim, os engenheiros precisam recorrer a modelos de computador para simular velocidades reais, que podem atingir mais de 80 quilômetros por segundo.

Em um comunicado, o engenheiro Bruno Sarli, do Goddard Space Flight Center, da Nasa, responsável por supervisionar os testes, declarou que dependendo da velocidade desenvolvida “até a poeira pode causar danos a uma espaçonave”.

O local onde os testes acontecem, no Novo México, já auxiliaram a Nasa desde a era do ônibus espacial, pois permitiu que os engenheiros desenvolvem materiais de proteção para a Estação Espacial Internacional (ISS) para veículos da tripulação comercial e para cargueiros de carga espacial contra impactos de detritos e fragmentos de rocha no Espaço.

A arma usada nos testes para disparar as micro bolhas espaciais apresenta dois estágios: no primeiro estágio, ela utiliza pó de arma convencional para impulsionar um projétil; no segundo estágio o projétil recebe um impulso extra empurrando gás hidrogênio altamente comprimido em um tubo menor como um pistão de carro. De acordo com os pesquisadores, essa pressão na arma é tão alta que seria capaz de destruir qualquer prédio da Terra se explodisse.

Missão para trazer as amostras de Marte para a Terra

O Mars Sample Return Orbiter trará para a Terra amostras de rochas marcianas coletadas pelo rover Perseverança da NASA. A operação será a primeira do tipo e permitirá pela primeira vez que os cientistas segurem em suas mãos rochas recém-extraídas de outro planeta.

Apesar de meteoritos marcianos caírem na Terra vez ou outra, essas rochas têm seu material alterado pela radiação e ambiente hostil do Espaço. Além disso, os meteoritos de Marte, quando caem na Terra, ficam contaminados pela vida terrestre, e isso dificulta a busca por sinais de organismos específicos do planeta vermelho.

