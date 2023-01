Ciência Nasa descobre pedra preciosa “opala”

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cidade de Pedro II, no Piauí é um dos locais de extração. Foto: Divulgação A cidade de Pedro II, no Piauí é um dos locais de extração. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Nasa encontrou a pedra preciosa “opala” em Marte. O achado foi divulgado em um artigo científico publicado em dezembro de 2022 e representa uma vantagem no futuro para os humanos no planeta vermelho. A pedra preciosa é composta em parte por H₂O e pode liberar sua água.

Na Terra, em sua forma com várias cores, esse mineraloide só é encontrado em dois lugares no mundo: na Austrália e no Piauí. No Brasil, a pedra é encontrada na cidade de Pedro II, 206 km ao Norte de Teresina. Segundo especialistas, apenas 10% da pedra foi explorada.

Primeira vez

Segundo historiadores, a primeira vez que a pedra foi encontrada foi em 1969. Um homem que estava trabalhando com mandioca quando avistou a pedra luminosa. O agricultor levou para Teresina e teve a confirmação de que se tratava de uma das pedras mais preciosas do mundo.

Depois da descoberta, as pedras começaram a ser extraídas, de dentro de uma serra, por garimpeiros. Atualmente, existem cerca de 10 minas em atividade no município, que já movimentaram milhões de reais na economia do município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência