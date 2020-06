Geral Nasa divulga plano para enviar helicóptero a Marte ainda em 2020

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Ingenuity será acoplado ao rover Perseverance, que será lançado até agosto. (Foto: NASA Jet Propulsion Laboratory)

Entre os próximos dias 20 de julho e 11 de agosto a Nasa pretende lançar o veículo Perseverance em direção a Marte. O equipamento, que contém um laboratório portátil, deve pousar no Planeta Vermelho em fevereiro de 2021 e também transportará um outro aparelho, o helicóptero Ingenuity.

Com poucas semanas faltando para o lançamento da missão, os cientistas da agência espacial norte-americana estão tentando aprimorar o pouso do Ingenuity — mais especificamente os 13 centímetros finais do procedimento. “O Ingenuity é diferente de qualquer outro helicóptero já construído, porque o voo controlado em Marte é diferente de tudo o que já foi tentado”, disse MiMi Aung, gerente do projeto, em comunicado.

A fuselagem quadrada do Ingenuity abriga computadores, câmeras e baterias e mede 20 por 16 por 14 centímetros. Fora da “caixa”, entretanto, existem diversos outros equipamentos, incluindo antena, painel solar, suporte de aterrissagem e dois rotores com 1,2 metro de largura. Tudo isso pesa aproximadamente 2 quilos.

Segundo a equipe responsável pela missão, análises e projeções de pouso indicam que o melhor lugar para o Ingenuity ser acoplado é na parte inferior do Perseverence. Isso porque a distância entre o helicóptero e o solo marciano (13 centímetros) será suficiente para que os cientistas manobrem o aparelho e o aterrissem com segurança.

“Não há muito espaço para brincar”, disse Chris Salvo, que também participou da pesquisa. “Mas descobrimos que conectar o helicóptero horizontalmente é suficiente para fazer o trabalho.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral