Ciência Nasa diz que os astronautas presos no espaço só voltarão à Terra em fevereiro

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os astronautas Suni Williams e Barry Wilmore deveriam ter voltado à Terra em 12 de junho. (Foto: Divulgação/Nasa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A agência espacial norte-americana (Nasa) decidiu que os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que estão “presos” em estação espacial, devem voltar para a Terra só em 2025. A dupla, que embarcou na missão espacial em 5 de junho, tiveram que desembarcar na Estação Espacial Internacional quando a aeronave Starliner, da Boeing, teve problemas com vazamento de gás hélio.

“A decisão de manter Butch e Suni a bordo da Estação Espacial Internacional e trazer a Starliner da Boeing para casa sem tripulação é o resultado do nosso comprometimento com a segurança”, diz Bill Nelson, administrador da Nasa, em comunicado oficial.

Com a decisão, a Starliner deve voltar para o planeta Terra, mas sem tripulação, em setembro. Já Wilmore e Williams ficam até fevereiro, quando voltam a bordo da aeronave Dragon, da SpaceX. A decisão foi tomara por motivos de segurança. “O voo espacial é arriscado, mesmo em seu momento mais seguro e rotineiro. Um voo de teste, por natureza, não é seguro nem rotineiro”, explicou Nelson.

De acordo com a Nasa, os dois astronautas seguem trabalhando na Estação, onde têm apoiado as pesquisas da base e testes com a Starliner. A aeronave, que é projetada também para voos autônomos, deve sair do local antes do lançamento da operação da SpaceX, programada para 24 de setembro.

A missão Crew-9, da empresa do magnata Elon Musk, levaria, originalmente, quatro tripulantes a bordo ao espaço. Com a mudança, o número original foi reduzido para conseguir trazer os astronautas em segurança. A viagem da SpaceX faz parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, que tem como propósito desenvolver um sistema de transporte rápido, seguro e econômico para a estação.

Entenda o caso

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams decolaram no início de junho a bordo da Starliner e desde então estão na ISS, onde sua espaçonave permanece acoplada. A nave deveria trazê-los de volta à Terra oito dias depois, mas problemas detectados em seu sistema de propulsão levaram a Nasa a questionar sua confiabilidade.

A agência passou então a considerar uma solução de emergência: transportar os astronautas em uma missão da SpaceX em fevereiro.

Há semanas que as equipes da Boeing e da Nasa realizam testes para entender melhor a causa dos problemas detectados em voo, principalmente nos propulsores da nave.

A principal preocupação é que o Starliner não consiga atingir o impulso necessário para sair da órbita e iniciar sua descida à Terra. Se for decidido que não está em condições de segurança, a nave retornará vazia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/nasa-diz-que-os-astronautas-presos-no-espaco-voltarao-a-terra-em-missao-da-spacex-em-fevereiro-de-2025/

Nasa diz que os astronautas presos no espaço só voltarão à Terra em fevereiro

2024-08-24