Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Subdiretor de Inteligência Naval Scott Bray fala ao Congresso sobre investigações do Pentágono sobre óvnis. (Foto: Reprodução)

A Nasa começará a se envolver na busca por óvnis, disse um alto funcionário da agência espacial americana nesta semana, formando uma equipe que examinará “observações de eventos que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais conhecidos”.

A agência espacial deve levar uma perspectiva científica aos esforços já em andamento pelo Pentágono e agências de inteligência dos Estados Unidos para investigar dezenas de tais avistamentos, disse Thomas Zurbuchen, diretor de missões científicas da Nasa. Ele disse que é uma pesquisa de “alto risco e alto impacto” da qual a agência espacial não deve se esquivar, mesmo que seja um campo de estudo controverso.

Audiência histórica

O anúncio vem apenas algumas semanas depois de uma rara e histórica audiência no Congresso sobre avistamentos do que o Departamento de Defesa chama de Fenômenos Aéreos Não Identificados, mais comumente conhecidos como óvnis, e a divulgação de um relatório no ano passado pelo diretor de inteligência nacional que catalogou mais de 140 objetos voadores não identificados.

O relatório de nove páginas e a audiência no Congresso, no entanto, não deram muitos detalhes e não tiraram conclusões definitivas sobre o que eram os objetos voadores, muitos dos quais foram vistos por aviadores navais. Autoridades disseram que não encontraram nenhuma evidência de que os objetos fossem algum tipo de tecnologia aeroespacial avançada desenvolvida por China, Rússia ou outras nações. Também não havia evidências de que eles vieram de fontes extraterrestres.

O número limitado de tais observações torna difícil “tirar conclusões científicas sobre a natureza de tais eventos”, disse a Nasa em comunicado. A agência disse estar preocupada não apenas com a segurança nacional, mas também com a segurança aérea. Ele também disse: “Não há evidências de que os óvnis sejam de origem extraterrestre”.

Missão

A Nasa acrescentou que quer aplicar rigor científico a uma questão que tem sido uma fixação por gerações. Estudar óvnis se encaixa na missão da agência de procurar sinais de vida além da Terra, desde estudar a água em Marte até explorar as luas de Saturno e Júpiter, disse a agência.

“A NASA acredita que as ferramentas de descoberta científica são poderosas e se aplicam aqui também”, disse Zurbuchen em comunicado. “Temos as ferramentas e a equipe que podem nos ajudar a melhorar nossa compreensão do desconhecido. Essa é a própria definição do que é ciência. É o que fazemos.”

Em um briefing para repórteres após o discurso, Zurbuchen disse que queria pressionar a Nasa a assumir projetos arriscados, mesmo que não sejam considerados prioridade pela comunidade científica. “Está claro que no contexto científico tradicional, falar sobre algumas dessas questões pode ser considerado uma espécie de propaganda enganosa. Eu me oponho veementemente a isso. Acredito que a qualidade da ciência não é medida apenas pelos resultados, mas também pelas questões que estamos dispostos a enfrentar com a ciência.”

O esforço da Nasa será liderado por David Spergel, presidente da Simons Foundation em Nova York e anteriormente presidente do departamento de astrofísica da Universidade de Princeton, e Daniel Evans, vice-administrador adjunto para pesquisa na diretoria de missões científicas da Nasa. O estudo, que começará no outono, durará cerca de nove meses e não custará mais de US$ 100 mil, disse a agência espacial norte-americana.

