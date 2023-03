Ciência Nasa monitora asteroide com chance de atingir a terra

A data de maior aproximação prevista é em 14 de fevereiro de 2046. Foto: Twitter/NASA A data de maior aproximação prevista é em 14 de fevereiro de 2046. (Foto: Twitter/NASA) Foto: Twitter/NASA

O Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Nasa está rastreando um novo asteroide em órbita espacial com pequena chance de impactar o planeta Terra. A data de maior aproximação prevista é em 14 de fevereiro de 2046, dia em que é celebrado o Dia dos Namorados em diversos países do mundo, como Estados Unidos e Canadá. Nomeado de 2023 DW, o corpo celeste tem 49,29m de diâmetro e viaja a 24,63 quilômetros por segundo.

Ainda conforme informações no site da Nasa, ele está a 0,13 unidade astronômica de distância entre a Terra e o Sol, a 149,5 milhões de quilômetros. Com possibilidade de impactar a Terra, o asteroide deve passar a menos de 0,05 unidade astronômica do nosso planeta. Mas ainda estão sendo realizados monitoramentos sobre o real impacto do corpo celeste ao Planeta Terra.

De acordo com a agência, o asteroide demora, em média, 271 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Por enquanto, com chances pequenas de atingir a Terra, o corpo celeste não é motivo de preocupação. Ainda de acordo com a publicação, os analistas de órbita continuarão monitorando o asteroide e atualizando as previsões conforme mais dados forem chegando.

Batismo de montanha na Lua

Uma montanha na Lua acaba de ser nomeada em homenagem à Melba Roy Mouton, matemática negra que trabalhou durante 14 anos na Nasa. A mudança de nome do local, conhecido informalmente como Leibnitz Beta, foi proposta por membros da missão Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (Viper) e aceita em fevereiro pela União Astronômica Internacional (IAU).

A montanha, que foi batizada de Mons Mouton, será o local de pouso da missão Viper em 2024 e também é um dos 13 locais candidatos para o pouso da missão Artemis. A elevação atinge cerca de 6 mil metros de altura e possuiu um topo ondulado e salpicado de rochas e fragmentos menores. Ocupando 5 mil quilômetros quadrados, ela está localizada ao lado da borda oeste da cratera Nobile e se destaca na paisagem acidentada do polo sul da Lua.

Sra. Mouton – Nascida em 1929, no estado de Virginia (EUA), Melba Roy Mouton ingressou na Nasa em 1959, um ano após a instituição ser fundada. Ao longo de sua carreira na agência espacial norte-americana, ela chegou a liderar o grupo de “computadores humanos” que foi responsável pelos cálculos das trajetórias dos satélites Echo 1 e 2, lançados em 1960 e 1964, respectivamente.

Seus trabalhos culminaram no pouso bem-sucedido da Apollo 11, em 20 de julho de 1969, que levou humanos à Lua pela primeira vez. Por sua contribuição, ela recebeu o Apollo Achievement Award.

Mouton faleceu em 1990, aos 61 anos, por conta de um tumor cerebral.

