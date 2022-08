Ciência Nasa se inspira em origamis para aperfeiçoar telescópios

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Objetivo da agência espacial norte-americana é criar peças dobráveis para serem usadas nos instrumentos lançados ao espaço. (Foto: Reprodução)

Cientistas e artistas americanos trabalham em conjunto com a Nasa em um projeto inspirado em Origami – técnica secular japonesa de dobrar papel. A ideia é criar peças importantes para serem usadas em telescópios.

Larry Howell – PhD em engenharia mecânica – explica que tudo começou quando algumas empresas procuraram seu laboratório para tentar transformar objetos muito planos em algo mais compacto.

Em colaboração com o físico, engenheiro e artista Robert Lang, a ideia foi colocada em prática. O telescópio James Webb, lançado em dezembro passado, conta com duas dobras simples da peça principal e muitas outras dos cinco painéis que protegem o telescópio do sol.

Para Lang, “a matemática faz um ótimo trabalho para descrever o que acontece no origami. Isso significa que as pessoas podem usar os instrumentos da matemática junto com a engenharia”. Ele aponta também que as peças desenvolvidas “não são apenas mais bonitas, mas muitas vezes mais funcionais”.

