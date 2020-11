Rio Grande do Sul Natal Solidário terá adoção de cartinhas para o Papai Noel e arrecadação de cestas básicas no RS

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Servidores podem contribuir com a iniciativa, promovida pelo governo gaúcho. (Foto: Vinicius Ximendes Lopes/Divulgação)

Secretarias e órgãos do governo gaúcho se reuniram para a realização de mais um Natal Solidário, que ajudará 439 famílias. Neste ano, além da adoção de cartinhas de crianças para o Papai Noel, os servidores estaduais poderão contribuir com a doação de cestas básicas com panetone, que serão distribuídas para os funcionários terceirizados que atuam no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre.

Para que a participação dos servidores ocorra de forma segura, devido à pandemia de coronavírus, neste ano a escolha das cartinhas será feita de forma virtual. Quem quiser participar deve procurar o responsável pela ação na sua secretaria/órgão. São 107 cartinhas escritas pelas crianças da Casa Madre Giovanna, localizada no Campo da Tuca, e 47 do Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato, na Restinga.

As cestas básicas serão distribuídas entre os 285 funcionários terceirizados que trabalham na manutenção, vigilância, limpeza e apoio administrativo do Caff. Para auxiliar os servidores que queiram participar, a equipe organizadora indica um mercado que fará as entregas no Centro Administrativo, sem custo. Basta entrar em contato pelo telefone (51) 98643-5368.

“Neste ano, ampliamos as parcerias, pois além de contar novamente com os voluntários da Procuradoria-Geral do Estado, que já realizam a ação há cinco anos, aderiram ao time outras cinco secretarias e órgãos. Em virtude da pandemia, não sabíamos como seria a adesão e ficamos muito felizes com a receptividade na distribuição de amor mesmo em tempos atípicos. A intenção é ampliar cada vez mais a corrente da solidariedade”, afirma Andrea Pasquini, diretora de Recursos Humanos do Estado e uma das coordenadoras da ação, que no ano passado entregou presentes para 450 crianças e adolescentes.

Mais informações podem ser obtidas aqui.

