4 de Maio de 2020

Treze anos depois sua estreia em “Malhação”, em 2007, Nathalia Dill carrega um currículo e tanto. Passando por projetos como “Paraíso”, “Cordel Encantado” e a mais recente “A Dona do Pedaço”, a atriz celebra estar atualmente no ar com três de seus trabalhos: Mesmo que só por alguns dias, “Avenida Brasil” e “Êta, Mundo Bom!” se encontraram na programação do Vale a Pena Ver de Novo, trazendo Nathalia em dose dupla nas tardes da semana.

De casa, a atriz conversou e brincou sobre a coincidência: “É ótimo estar no ar e descansada, não ter que fazer nada, essa parte é boa”. Apesar das reprises no ar, a atriz confessou não gostar de assistir a seus trabalhos antigos por conta de sua atuação, que ela acaba deixando de gostar depois de um tempo.

“Não gosto de ver nada, tudo dá uma vergonha. Eu não sei o que é porque enquanto eu estou fazendo e assisto, eu gosto. Mas depois que passa um ano… É por causa da atuação, é complicado, eu não fico muito confortável. E os outros atores acho geniais. Fui mostrar pro Pedro cenas de Paraíso, que foi a primeira novela que eu fiz depois de Malhação, e ficava ‘meu Deus…’, contou durante o papo.

Seu último trabalho da TV foi a vilã Fabiana de “A Dona do Pedaço” que ela, atualmente, considera ter sido seu maior papel. “Eu fiquei muito feliz com a personagem e com a novela. Não sei dizer qual o meu melhor personagem, mas sei que a Fabiana foi o maior, o mais popular. Ela tinha bordão que as pessoas repetiam, tinha uma coisa muto popularesca”, vibrou, contando que, apesar da quarentena, já pretendia dar uma pausa na carreira depois do grande sucesso da vilã.

