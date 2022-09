Acontece Naturale está entre as cinco melhores marcas do Brasil na categoria “Frutas, Nuts e Cereais em Barras”

15 de setembro de 2022

Empresa gaúcha fabrica alimentos funcionais que possuem a aveia como matéria-prima Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com mais de duas décadas de existência, a Naturale, localizada em Lagoa Vermelha, está entre as cinco melhores marcas do Brasil na categoria “Frutas, Nuts e Cereais em Barras” no ranking “5+”, na 18ª Edição do Ranking Nielsen.

“É sempre muito bom ver que nosso trabalho vem sendo coroado com distinções como essa”, destacou a diretora de marketing da empresa gaúcha, Natália Dolzan. “Esse reconhecimento está diretamente ligado com a dedicação de todos os nossos colaboradores. E somos gratos por isso”, completou.

Especialista na fabricação de alimentos funcionais que possuem a aveia como matéria-prima, a Naturale gera, atualmente, cerca de 150 empregos diretos e 500 indiretos.

