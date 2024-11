Rio Grande do Sul Mais um navio encalha no Canal de Itapuã, em Viamão

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Eva Shangai tem 199,9 metros de comprimento e 32,26 metros de largura Foto: Marine Traffic/Divulgação (Foto: Marine Traffic/Divulgação) Foto: Marine Traffic/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais um navio encalhou no Canal de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, devido ao assoreamento do canal de navegação causado pelos eventos climáticos que atingiram o Estado e provocaram o acúmulo de sedimentos no Guaíba. Desta vez, trata-se do graneleiro Eva Shangai, que navega sob a bandeira do Panamá.

A embarcação está parada desde quinta-feira (7), de acordo com a plataforma Marine Traffic, que fornece informações em tempo real sobre o tráfego marítimo em todo o mundo.

O Eva Shangai tem 199,9 metros de comprimento e 32,26 metros de largura. O navio partiu de Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, rumo a Porto Alegre.

Na semana passada, o navio graneleiro Mount Taranaki, que navega sob a bandeira de Hong Kong, também encalhou na região. A embarcação foi rebocada e já deixou o local.

A dragagem do Guaíba foi uma das questões abordadas no Fórum Oportunidades da Economia Segundo o Plano Rio Grande, promovido pela Rede Pampa na quinta, em Porto Alegre. A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, afirmou que estão sendo realizados os trabalhos de batimetria para que a dragagem seja providenciada.

Também no evento, o presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Claudio Bier, sugeriu a manutenção dos canais de navegação pela iniciativa privada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/navio-encalhado/

Mais um navio encalha no Canal de Itapuã, em Viamão

2024-11-08