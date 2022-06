Geral Navio naufraga a caminho de Fernando de Noronha e quatro tripulantes são resgatados

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

A embarcação afundou devido às fortes chuvas que atingiram a região. Estão sendo realizadas buscas por quatro desaparecidos. (Foto: Reprodução)

Os quatro tripulantes resgatados no mar após o naufrágio de um navio a caminho de Fernando de Noronha chegaram ao Porto do Recife, na manhã desta quinta-feira (23). A embarcação saiu da capital pernambucana para levar material de construção ao arquipélago e, na quarta-feira (22), afundou devido às fortes chuvas que atingiram a região.

Encontrados na quarta, os quatro tripulantes foram resgatados pelo navio mercante Nazenin. “Os náufragos resgatados encontram-se, aparentemente, em bom estado de saúde e foram encaminhados para avaliação médica”, disse a Marinha, por meio da Capitania dos Portos de Pernambuco, em nota.

Ao todo, havia oito tripulantes no navio de carga Thaís IV. As buscas pelos quatro desaparecidos continuavam sendo realizadas pela Marinha. Dois aviões disponibilizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) ajudam nas buscas por eles.

“Um inquérito foi aberto para apurar causas e as circunstâncias do ocorrido”, disse a Marinha, na nota. O acidente foi registrado às 4h30min da quarta-feira, quando a tripulação perdeu o contato com o continente e um equipamento de sinalização apontou problemas.

A causa do acidente, segundo informações extraoficiais, seria a falha em um equipamento de sinalização. No entanto, a Marinha não divulgou o que poderia ter provocado o naufrágio.

A embarcação costumava atracar no Porto do Recife a cada duas semanas para embarcar suprimentos para Fernando de Noronha. De acordo com o porto, a manutenção da embarcação estava em dia e a carga não excedia o limite permitido.

O Porto do Recife informou, também, que a embarcação levava 100 toneladas de material diverso. De acordo com o dono do navio, Moacyr Luna, a carga levada ao arquipélago era de material de construção.

“A Marinha está no local. Ele estava navegando tudo bem até as 4h30 da manhã de hoje. Deve ter acontecido uma mudança brusca de tempo”, afirmou Moacyr Luna.

Por nota, a Marinha do Brasil informou que o naufrágio ocorreu a aproximadamente 60 milhas náuticas (cerca de 111 quilômetros) de Cabedelo, na Paraíba.

Segundo a Marinha, as buscas continuavam com os navios patrulha Grajaú e Guaíba, subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, além de uma aeronave da Força Aérea Brasileira especializada em missões de busca e salvamento. Também foi deslocada para a área do naufrágio uma embarcação de transporte de carga.

Em 2020, a escuna Toda Nua, maior embarcação de turismo de Fernando de Noronha, naufragou a 12 milhas do Porto do Recife, o que equivale a 20 quilômetros. A embarcação não transportava passageiros e os cinco tripulantes foram resgatados com vida. As informações são do portal de notícias G1.

