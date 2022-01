Brasil Surto de Covid: navio que ficou retido em Salvador chega a Santos e cancela viagens

Segundo a Anvisa, foram confirmados 68 casos de Covid-19. (Foto: Reprodução)

O navio de cruzeiro Costa Diadema chegou ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, na manhã de segunda-feira (3) para o desembarque dos passageiros e tripulantes após a suspensão das atividades pela Anvisa devido ao surto de Covid a bordo. A companhia marítima Costa Crociere anunciou o cancelamento das próximas duas saídas do cruzeiro.

Segundo a Anvisa, foram confirmados 68 casos de Covid-19, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros. A investigação epidemiológica conduzida pela agência e por técnicos das Secretarias de Saúde do Estado da Bahia e de Salvador concluiu que ocorreu uma transmissão comunitária de COVID-19, nível 4, dentro da embarcação.

O Costa Diadema teve as atividades interrompidas pela Anvisa no dia 30 de dezembro, quando a embarcação estava no porto de Salvador. O navio foi liberado no dia seguinte para voltar ao Porto de Santos para o desembarque dos passageiros, mas permaneceu com atividades suspensas.

A Anvisa solicitou às autoridades de Salvador a permissão para desembarque dos passageiros que testaram positivo para Covid-19. Eles ficaram em isolamento em hotéis já disponibilizados pela operadora do cruzeiro. A maioria é assintomática, com apenas alguns indivíduos sintomáticos leves. Moradores do município também foram autorizados a desembarcar. Em seguida, o navio iniciou a viagem de retorno à Santos.

O desembarque dos passageiros começou por volta de 9h30. A interrupção das próximas viagens, anunciada pela companhia, vale para os embarques que deveriam acontecer no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira e no dia de 10 janeiro e, também, nos dias 6 e 13 de janeiro no Porto de Salvador (BA).

A previsão de retomada dos cruzeiros de sete noites do Costa Diadema é a partir de 17 de janeiro, com embarques nos dois portos até 18 de abril. “A companhia já está em contato com os hóspedes e as agências de viagens afetadas por essas mudanças, oferecendo créditos para a realização do cruzeiro em outro período”, disse a companhia, em nota.

A Costa Crociere confirmou que as atividades do outro navio da companhia, o Costa Fascinosa, não sofreram alterações. Os embarques em Santos, Rio de Janeiro e Itajaí continuam conforme programação.

Costa

Em nota enviada na manhã desta segunda, a Costa Cruzeiros informou que o processo do desembarque dos hóspedes está em andamento e seguindo conforme o planejado. Os passageiros que testaram positivo para a Covid-19 durante a viagem estão sendo levados às suas residências em transportes privados.

A companhia disse, ainda, que vem adotando rígidos procedimentos de saúde para o embarque de passageiros por meio do Protocolo de Segurança Costa, respeitando as determinações das autoridades locais. Conforme a Costa, os protocolos reúnem uma série de medidas relativas a todos os aspectos do cruzeiro.

Informou, ainda, que durante os cruzeiros, realiza a testagem diária de 10% dos hóspedes, além de manter 100% da tripulação regularmente testada. “A segurança, a saúde e o bem-estar dos hóspedes, tripulantes e das comunidades nos destinos são prioridades máximas para a Costa Crociere”, finalizou na nota.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, no domingo (2), um comunicado contraindicando o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias, após os surtos a bordo das embarcações que operam no país. A agência reguladora também reforçou a urgência da imediata interrupção da temporada de navios de cruzeiro no Brasil.

A recomendação da Anvisa, segundo emitido em comunicado, leva em consideração a mudança rápida no cenário epidemiológico, o risco de prejuízos à saúde dos passageiros e a imprevisibilidade das operações neste momento.

A orientação feita pela agência reguladora acontece após pelo menos três navios de cruzeiro registrarem casos de Covid-19 a bordo nos últimos dias.

