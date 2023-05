Dicas de O Sul Navio-Veleiro “Cisne Branco” chega a Porto Alegre para exposição no Cais Mauá

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

A embarcação exerce funções diplomáticas e de relações públicas. A sua missão é representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais (Foto: Marinha do Brasil)

Nesta quarta-feira (04), o Navio-Veleiro “Cisne Branco” chegou a Porto Alegre para uma visitação aberta ao público nos dias 6 e 7 de maio, das 10h às 18h, no Cais Mauá. O Navio-Veleiro iniciou, no dia 10 de abril, a primeira fase da viagem “Brasil 2023”, na qual deverá percorrer 1.934 milhas náuticas pelos mares do Sul e Sudeste do País.

A viagem tem como propósito fortalecer a presença da Marinha nos portos nacionais, estreitar laços com a sociedade civil das cidades visitadas e fomentar a mentalidade marítima nacional.

Durante dois meses, o navio buscará propagar os valores da Marinha assim como a essência do espírito marinheiro. Ao todo, o Navio visitará 6 portos de 4 Estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Sempre aberto a visitação pública, com retorno previsto ao Rio de Janeiro no próximo dia 6 de junho.

Durante a visitação em Porto Alegre, também serão realizadas apresentações do conjunto musical “Fuzipampa”, formado por militares da Banda do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande. As apresentações ocorrerão às 10h30 e às 16h.

A reportagem do Jornal O Sul entrou em contato com a Marinha de Porto Alegre. Segundo a nota divulgada, a embarcação “atracou em Porto Alegre e não houve encalhe”.

Serviço

Visitação Pública ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”

Local: Cais Mauá, Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico – Porto Alegre-RS

Data: 06 e 07 de maio de 2023

Horário: 10h às 18h

Entrada: Gratuita

Site: https://www.marinha.mil.br/navio-veleiro-cisne-branco

