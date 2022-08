Mundo Navios de guerra chineses e taiwaneses se movimentam como “gato e rato”

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Os exercícios são uma resposta da China à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. (Foto: Reprodução de vídeo)

Navios de guerra chineses e taiwaneses movimentaram-se como “gato e rato” em alto mar neste domingo (7). Os exercícios militares chineses ocorreram em reação a uma visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados Estados Unidos, Nancy Pelosi.

A visita de parlamentar norte-americana à ilha enfureceu a China, que considera Taiwan como seu território e que respondeu com lançamentos testes de mísseis balísticos pela primeira vez sobre a capital da ilha e o corte de diálogo com os Estados Unidos em algumas áreas.

Cerca de 10 navios de guerra da China e de Taiwan navegaram muito próximos no Estreito de Taiwan, com alguns navios chineses cruzando a linha mediana, uma área não oficial que separa os dois lados, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

O Ministério da Defesa da ilha disse que vários navios, aeronaves e drones militares chineses estavam simulando ataques à ilha e sua marinha. Ele disse que enviou aeronaves e navios para reagir “adequadamente”.

Em um comunicado, o ministério disse ter detectado 14 navios de guerra chineses e 66 aeronaves chinesas dentro e ao redor do Estreito de Taiwan.

Não estava imediatamente claro se a China havia encerrado os exercícios nesse domingo, conforme anunciado anteriormente. Mas um comentarista da televisão estatal chinesa afirmou que os militares realizarão exercícios “regulares” no lado de Taiwan da linha, dizendo que a “tarefa histórica” da reunificação da China “pode ser realizada”.

Enquanto as forças chinesas “pressionavam” a linha, como fizeram no sábado, o lado de Taiwan ficou perto para monitorar e, sempre que possível, negar aos chineses a capacidade de atravessar, disse a pessoa com conhecimento da situação que não quis ser identificada.

“Os dois lados estão mostrando contenção”, disse a pessoa, descrevendo as manobras como um jogo de “gato e rato” em alto mar. “Um lado tenta cruzar e o outro fica no caminho e os força a uma posição mais desfavorecida e, por fim, retornam ao outro lado.”

Reação de Taiwan

Taiwan disse que seus mísseis antinavio baseados em terra e seus mísseis terra-ar Patriot estavam de prontidão. O Ministério da Defesa disse que seus caças F-16 estavam voando com mísseis antiaéreos avançados.

Falando durante uma visita a Bangladesh, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que as ações de seu país são “legítimas, razoáveis, de acordo com a lei” e visam proteger a “soberania sagrada” da China.

“Deve-se ter em mente que Taiwan não faz parte dos Estados Unidos – é território da China”, disse Wang.

Os exercícios chineses, centrados em seis locais ao redor da ilha, começaram na quinta e estavam programados para durar até o meio-dia de domingo, informou a agência de notícias oficial Xinhua na semana passada.

Não houve anúncio da China neste domingo sobre se os exercícios terminaram e Taiwan disse que não conseguiu verificar se a China os interrompeu conforme programado.

No entanto, o Ministério dos Transportes de Taiwan estava gradualmente suspendendo as restrições aos voos através de seu espaço aéreo, dizendo que as notificações para os exercícios não estavam mais em vigor. Mas acrescentou que Taiwan continuará a direcionar voos e navios para longe de uma das zonas dos exercícios em sua costa leste até a manhã desta segunda.

