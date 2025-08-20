Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Negociações de dívidas por jovens no Rio Grande do Sul aumenta 12% no primeiro semestre deste ano

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

O destaque ficou com os jovens entre 18 e 25 anos com alta de 43,94%

Foto: Reprodução
O destaque ficou com os jovens entre 18 e 25 anos com alta de 43,94%. (Foto: Reprodução)

Em meio a um cenário de inadimplência recorde no País, os brasileiros têm buscado alternativas para regularizar as finanças.

Segundo a Serasa, os primeiros meses do ano contabilizaram crescimento de 11,4% no número de consumidores que negociaram suas dívidas, em relação ao mesmo período de janeiro a julho de 2024. Entre eles, os jovens de 18 a 25 anos se destacam, com alta expressiva de 49% na quantidade de pessoas que negociaram na plataforma Serasa Limpa Nome.

O Rio Grande do Sul registrou um aumento de 11,88% no número de pessoas que negociaram suas dívidas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque ficou com os jovens entre 18 e 25 anos com alta de 43,94%, seguido pela faixa etária entre 25 e 35 anos com um incremento de 9,66%.

Na Região Sul, 55,7% dos jovens da geração Z são os principais responsáveis por seus gastos mensais. Ainda conforme a pesquisa, 35,4% são responsáveis pelo pagamento das contas básicas. 58,2% afirmam estar economizando para comprar uma casa ou um carro. E 54,4% disseram que aprenderam a correr atrás da estabilidade financeira por terem crescido em ambiente instável financeiramente.

“O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças”, explica Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

“Compreendendo pessoas com até 25 anos, muitos estão dando primeiros passos na vida profissional, e aproveitar os descontos agora pode evitar que as dívidas se transformem em um problema maior no futuro”, completou.

Inadimplência

Conforme o estudo, 41,16% da população gaúcha está inadimplente. São mais de 3,6 milhões de pessoas que juntas devem mais de R$ 25 bilhões. Os números representam um crescimento de 0,61% no mês de julho em relação ao mês anterior. Cada pessoa possui uma dívida média de R$ 6,9 mil. 50,1% dos inadimplentes são mulheres e 34,1% tem entre 41 e 60 anos de idade e 33,3% entre 26 e 40 anos.

No Rio Grande do Sul, 29,11% das dívidas são com bancos e cartões de crédito, seguido por financeiras, com 19,96%.
Somente em Porto Alegre, são mais de 550 mil inadimplentes que juntos devem mais de R$ 4 bilhões, sendo que a dívida média por pessoa é de R$ 7,4 mil.

Em Caxias do Sul são 157.704 inadimplentes, em Canoas 148.457, em Pelotas114.257, em Santa Maria 98.748, em Novo Hamburgo 89.626 e em Passo Fundo 75.894.

O Brasil encerrou julho com 78,16 milhões de pessoas inadimplentes, a maior marca do ano e da série histórica da Serasa. No total, são 307 milhões de dívidas, que somam R$ 482 bilhões – o valor médio por débito é de R$ 1.570,17.
Bancos e cartões de crédito lideram as causas da inadimplência, concentrando 27,2% das pendências. Em seguida, aparecem contas básicas como água, luz e gás (20,6%) e financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos (19,47%).

