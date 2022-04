Mundo Negociador ucraniano diz ser possível “consultas diretas” entre Zelensky e Putin

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

De acordo com membro da equipe de negociação da Ucrânia, houve avanço na conversa com a Rússia. (Foto: Reprodução)

David Arakhamia, membro da equipe de negociação ucraniana em conversações com a Rússia, disse que o lado russo respondeu positivamente às posições ucranianas em várias questões e que existe a possibilidade de “consultas diretas” entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin, algo que ele disse ter sido facilitado, em parte, pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Anunciamos nossa posição ucraniana em Istambul”, disse Arakhamia em declarações televisionadas nacionalmente. “E a Federação Russa deu uma resposta oficial a todas essas posições, que é que eles aceitam essa posição, exceto a questão da Crimeia.”

Autoridades ucranianas delinearam sua visão de um roteiro para uma potencial trégua, que incluiria um possível status neutro para a Ucrânia, apoiado por uma ampla aliança de garantidores de segurança.

O status da Crimeia – anexada pela Rússia em 2014 – tem sido um ponto de discórdia nas possíveis negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia e a maior parte da comunidade internacional consideram a península como ocupada ilegalmente. O Kremlin diz consistentemente que o status da Crimeia está resolvido.

O lado ucraniano disse que houve acordo para suspender as negociações sobre o status da Crimeia por 15 anos, mas o lado russo não confirmou, e o Kremlin reiterou publicamente sua posição de que a Crimeia faz parte da Rússia.

Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que não havia confirmação oficial dessas posições por escrito, segundo Arakhamia. No entanto, Arakhamia acrescentou que “oralmente, ontem, em uma videoconferência, ouvimos que o lado russo não se opõe a tais posições [ucranianas]”.

Arakhamia destacou a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky, dizendo que “os rascunhos dos documentos foram suficientemente desenvolvidos para realizar consultas diretas entre os dois líderes, os presidentes da Ucrânia e da Federação Russa. Portanto, nossa tarefa agora é preparar a etapa final, não do documento em si, mas das questões que já abordamos, e preparar uma possível reunião entre os presidentes.”

Arakhamia acrescentou que “ontem, o Sr. Erdogan ligou para nós e para Vladimir Putin. Ele também teria confirmado, por sua vez, que eles estão prontos para organizar uma reunião em um futuro próximo. Nem data, nem local são conhecidos. Mas acreditamos que existe uma alta probabilidade de ser em Istambul ou Ancara, ou seja, na Turquia.”

A possibilidade de um papel para a China como um potencial garantidor de segurança para a Ucrânia parece ser credível, de acordo com Arakhamia.

Questionado sobre o status das negociações com a China sobre o assunto, Arakhamia disse: “Estamos negociando por meio de canais diplomáticos. O estado das negociações com a China é provavelmente o menos pronto em comparação com os países que agora estão nos ajudando ativamente, e mantemos contato duas vezes por dia. Com a China, está ficando um pouco mais difícil.”

