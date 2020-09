Brasil Negócio que une as duas principais locadoras de carros do Brasil ainda precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A união abre espaço para investimentos em tecnologia, hoje uma demanda do setor e janela a ser explorada.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Localiza e Unidas anunciaram nessa quarta-feira (23), a intenção de uma fusão mediante a incorporação das ações da Unidas pela Localiza.

A proposta veio em um momento favorável para o setor de locação de veículos, que começou a esboçar uma volta aos tempos pré-pandemia. A própria Localiza informou que a demanda por locação reagiu no fim do segundo trimestre e, em julho, atingiu normalidade na comparação anual.

A união abre espaço para investimentos em tecnologia, hoje uma demanda do setor e janela a ser explorada. A Localiza, por exemplo, anunciou na semana passada o início do sistema de assinatura de carros Localiza Meoo.

“A união representa a junção da empresa líder no aluguel de carro [Localiza] com empresa líder na gestão de frotas”, disse o presidente da Localiza, Eugênio Mattar, em teleconferência com analistas nessa quarta. Segundo o executivo, a nova empresa conseguirá capturar o melhor dos dois grupos.

“Teremos maior eficiência operacional com otimização dos canais de atendimento. Mais produtividade das áreas administrativas e redução dos custos variáveis de frota, além de ganho de eficiência na venda de carros”, afirmou.

Mattar acrescentou que a nova empresa será uma das maiores do Brasil em valor de mercado e terá robustez financeira. Caso a operação seja concretizada, o valor de mercado consolidado será de R$ 48 bilhões. A receita consolidada nos últimos 12 meses até o segundo trimestre foi de R$ 14,3 bilhões.

O grupo terá frota consolidada de quase de 470 mil veículos e presença em países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

“Nosso sonho é sermos referência global em soluções de mobilidade”, disse o presidente da Unidas, Luis Fernando Porto. “A tecnologia tem aberto uma avenida de crescimento no setor, por meio de soluções como assinaturas.”

Os executivos das duas empresas destacaram que o novo grupo conseguirá gerar valor para os acionistas e capturar oportunidade de expansão internacional. A empresa deverá apresentar ao mercado o cronograma com os próximos passos para a transação, que ainda precisa de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Caso aprovado, os acionistas da Localiza vão deter aproximadamente 76,8% do capital social total e votante da nova empresa e os acionistas da Unidas passariam a ser donos, em conjunto, de cerca de 23,15%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil