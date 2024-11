Mundo Após vitória de Trump, negros dos Estados Unidos recebem mensagens racistas mandando “colher algodão”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

FBI disse estar ciente das mensagens de texto ofensivas e racistas enviadas a indivíduos em todo o país e está atuando. (Foto: Reprodução)

Autoridades dos Estados Unidos trabalham para mapear a origem de mensagens racistas enviadas em massa aos celulares de pessoas negras em todo o país. Após a eleição presidencial vencida por Donald Trump, universitários, trabalhadores e até crianças receberam textos oriundos de telefones com números não identificados. “Você foi selecionado para colher algodão na plantação mais próxima”, diz um dos recados, fazendo referência à escravidão.

A retórica repleta de ódio ao relembrar um dos piores momentos de preconceito já vividos no país foi registrada em mais de 20 Estados. O presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAAPC) alertou na quinta-feira (7) sobre possíveis consequências mais amplas, enquanto os procuradores-gerais de ambos os partidos condenam as mensagens e prometem parar os remetentes.

“A infeliz realidade de eleger um presidente que, historicamente, abraçou e por vezes incentivou o ódio, está se desenrolando diante dos nossos olhos”, disse o CEO da NAACP, Derrick Johnson. “Estas mensagens representam um aumento alarmante da retórica vil e abominável de grupos racistas em todo o país, que agora se sentem encorajados a espalhar o ódio e a alimentar as chamas do medo que muitos de nós sentimos após os resultados eleitorais.”

A “campanha presidencial de Donald Trump não tem absolutamente nada a ver com essas mensagens de texto”, disse a porta-voz, Karoline Leavitt, em um comunicado.

Estudantes de pelo menos três faculdades e universidades historicamente negras (HBCUs) – Hampton University em Hampton, Virgínia, Fisk University em Nashville, Tennessee, e Claflin University em Orangeburg, Carolina do Sul – relataram ter recebido mensagens de texto, de acordo com declarações das universidades.

O Gabinete de Execução da Comissão Federal de Comunicações (FCC) está investigando as mensagens, anunciou a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel. “Essas mensagens são inaceitáveis”, disse ela. “Levamos isso muito a sério.”

O FBI disse que “está ciente das mensagens de texto ofensivas e racistas enviadas a indivíduos em todo o país e está em contato com o Departamento de Justiça e outras autoridades federais sobre o assunto”, segundo comunicado divulgado na quinta-feira.

Não ficou imediatamente claro quem enviou as mensagens e não há uma lista completa de quem as enviou. Algumas parecem ter sido enviadas através do TextNow. A empresa disse que acredita ser “um ataque generalizado e coordenado”.

“Assim que tomamos conhecimento, nossa equipe de Confiança e Segurança agiu rapidamente, desativando rapidamente as contas relacionadas em menos de uma hora”, disse a empresa, cujo serviço permite que as pessoas se inscrevam anonimamente usando um endereço de e-mail e enviem mensagens que parecem vir de um número de telefone gerado aleatoriamente.

A TextNow está “trabalhando ao lado de nossos parceiros da indústria para descobrir mais detalhes e continuar monitorando padrões para bloquear ativamente quaisquer novas contas que tentem enviar essas mensagens”, disse a empresa à CNN na sexta-feira. “Não toleramos o uso do nosso serviço para enviar mensagens de assédio ou spam e trabalharemos com as autoridades para evitar que esses indivíduos o façam no futuro.”

As mensagens “parecem geradas por robôs”, e o Gabinete do Procurador-Geral de Nevada está trabalhando com as autoridades para investigar a fonte, disse o gabinete em um comunicado no X.

Software anônimo

Quem quer que esteja enviando mensagens de texto racistas está usando software anônimo para ocultar sua localização, disse a procuradora-geral da Louisiana, Liz Murrill, na sexta-feira. Pelo menos algumas das mensagens foram enviadas através de um serviço de e-mail que encaminha o tráfego através da Polônia, mas isso não significa que o remetente esteja lá, disse a procuradora-geral.

Murrill disse na quinta-feira que instruiu os investigadores estaduais “a investigarem completamente as origens dessas mensagens nojentas que apenas pretendem nos dividir”. O Bureau of Investigation da Louisiana “ainda está tentando rastrear a origem de tudo”, disse ela à CNN.

Os procuradores-gerais de Washington, DC, Virgínia, Nova Jersey, Illinois e Maryland também condenaram as mensagens e pediram que aqueles que se sentem ameaçados entrem em contato com as autoridades.

Os remetentes provavelmente coletaram dados pessoais comprando-os on-line e, em seguida, inseriram esses e outros dados em algoritmos para obter informações demográficas. As informações são da CNN.

