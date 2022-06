Esporte Nelson Piquet usa termo racista e chama Lewis Hamnilton de neguinho ao comentar acidente com Max Verstappen

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

O comentário do brasileiro, que é sogro de Verstappen, foi duramente criticado por internautas. Foto: Reprodução/Twitter O comentário do brasileiro, que é sogro de Verstappen, foi duramente criticado por internautas. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Nelson Piquet foi flagrado usando um termo racista para se referir a Lewis Hamilton, em um vídeo de 2021 que circula nas redes sociais e ganhou repercussão neste final de semana. Nas imagens, é possível ouvir o ex-piloto brasileiro chamando o heptacampeão de “neguinho” ao comentar um acidente envolvendo o inglês e Max Verstappen durante o Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 1, na Inglaterra. Piquet ainda não se manifestou sobre o caso.

“O neguinho meteu o carro de não deixou (Verstappen desviar). O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se f*deu. Fez uma p*ta sacanagem”, criticou Piquet, em entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira.

Piquet ainda comparou a batida entre os pilotos da Mercedes e da Red Bull com a polêmica colisão de Ayrton Senna e o francês Alain Prost, principal rivalidade da Fórmula 1 à época, na largada do GP do Japão, em 1990, que garantiu o título daquele ano ao brasileiro. “O Senna não fez isso. O Senna saiu reto”, disse.

A fala de Piquet aconteceu em novembro do ano passado, quando Hamilton e Verstappen disputavam acirradamente a ponta da competição, com o piloto da Red Bull levando a melhor e ficando com o primeiro lugar. O comentário do brasileiro foi duramente criticado por internautas, que relembrando o seu histórico de frases polêmicas. “Surpreendendo um total de zero pessoas”, escreveu uma usuária do Twitter. “Imagina o que ele não deve falar em off”, escreveu outra.

A filha do tricampeão de 69 anos, Kelly Piquet, é namorada de Max Verstappen. O holandês visitou o ex-piloto em Brasília antes do GP de São Paulo, em novembro de 2021, que terminou com Hamilton no lugar mais alto do pódio. Porém, foi Verstappen quem terminou com o título ao final da temporada.

Silverstone

Há quase um ano, a RBR viu ruir uma vantagem construída na F1 em cinco corridas, com o toque de Lewis Hamilton em Max Verstappen na largada do GP da Inglaterra – um contexto parecido com o atual momento do time. E para a prova deste ano no Circuito de Silverstone, neste fim de semana, o objetivo da equipe austríaca é deixar para trás as marcas de um episódio crucial na decisão do campeonato.

“Silverstone foi muito difícil para nós no ano passado. Chegamos lá com uma vantagem saudável na ocasião e assim será novamente este ano. É um dos melhores circuitos do calendário e tenho certeza de que haverá uma grande torcida para os pilotos da Mercedes, mas estaremos empolgados e visando superar o que aconteceu no ano passado”, disse Christian Horner, chefe da RBR.

