Brasil Nesta segunda-feira, volta a ser necessária a perícia médica para todos os pedidos de prorrogação de auxílio doença do Instituto Nacional do Seguro Social

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Ministério da Previdência Social informou que novas regras serão definidas na próxima semana. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O Ministério da Previdência Social informou que novas regras serão definidas na próxima semana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Encerrou nesse domingo (30) a possibilidade de prorrogação automática do benefício por incapacidade temporária do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mais conhecido por auxílio-doença, sem a necessidade de perícia médica presencial.

A medida foi estabelecida por meio de uma portaria do dia 30 de outubro de 2023 do INSS e visa facilitar a vida dos segurados que ainda não podem voltar ao trabalho. O Ministério da Previdência Social informou que novas regras serão definidas na próxima semana. A prorrogação automática pode ser feita por meio do telefone 135, que funciona 24 horas por dia, ou o Meu INSS. A vantagem dessa modalidade é permitir que o segurado possa renovar o prazo de seu auxílio-doença sem sair de casa, já que toda a documentação e atestados médicos são realizados de forma remota.

As condições para que o trabalhador afastado tenha o direito de prorrogação são as seguintes:

— ter passado por uma perícia presencial anteriormente;

— para ter direito à prorrogação, a solicitação ao INSS deve ser feita pelo menos 15 dias antes da data prevista de alta no atestado médico.

Se liberada, a prorrogação terá duração de 30 dias. Se após esse prazo o segurado ainda estiver incapacitado para retomar as suas funções, um novo pedido deverá ser feito de 30 em 30 dias, até que receba aval para retornar ao trabalho.

O pedido pode ser feito diretamente pelo telefone 135. Ele também pode ser feita pelo Meu INSS. Para isso, devem ser seguidos os seguintes passos:

— acesse o Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/#/login) por meio da conta gov.br;

— clique em “Benefício por Incapacidade”;

— na próxima página, acesse a opção Serviços Disponíveis;

— na sequência, escolha “Prorrogar Benefício por Incapacidade” e clique em avançar;

— se for o caso, informe novamente seus dados e vínculo empregatício (qual empresa trabalha);

— anexe os atestados médicos e os outros documentos que serão solicitados;

A tela final pedirá para que o segurado confirme todas as informações e, se estiverem certas, em avançar. Para ter direito ao auxílio-doença, a pessoa deve ser segurada do INSS. Além disso, deve comprovar 12 contribuições à Previdência antes do mês de afastamento. Essa regra não vale para quem tem doença grave ou sofreu acidente de trabalho. Para quem nunca pediu o benefício, é necessário acessar o Meu INSS por meio da conta gov.br.

Em nota, o INSS informou ainda que a prorrogação automática do auxílio-doença acompanhava a gradual expansão do modelo de concessão do benefício por incapacidade temporária via Atestmed. Assim, o instituto buscava trabalhar em ajustes sistêmico para, depois, as solicitações decorrentes de perícia presencial serem atendidas por meio do novo sistema, que permite conceder o benefício de auxílio-doença por análise documental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/nesta-segunda-feira-volta-a-ser-necessaria-a-pericia-medica-para-todos-os-pedidos-de-prorrogacao-de-auxilio-doenca-do-instituto-nacional-do-seguro-social/

Nesta segunda-feira, volta a ser necessária a perícia médica para todos os pedidos de prorrogação de auxílio doença do Instituto Nacional do Seguro Social

2024-06-30