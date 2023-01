Rio Grande do Sul Neste sábado, “maior churrasco do mundo” busca fortalecer a tradição da culinária gaúcha; Rádio Liberdade fará transmissão ao vivo de shows

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

O objetivo é chegar a mais de 3 mil assadores, que serão distribuídos por dois quilômetros na beira-mar de Atlântida Foto: Divulgação O objetivo é chegar a mais de 3 mil assadores, que serão distribuídos por dois quilômetros na beira-mar de Atlântida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Que os gaúchos são apaixonados por um bom churrasco ninguém pode negar. E essa tradição está prestes a ultrapassar as fronteiras do estado e entrar para o livro dos recordes. Neste sábado (28), o litoral norte será palco do Paleta Atlântida, evento que começou familiar, e hoje, em sua sexta edição, busca conquistar o título de maior churrasco do mundo.

O objetivo é chegar a mais de três mil assadores, que serão distribuídos por dois quilômetros na beira-mar da praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Segundo o idealizador da iniciativa, Felipe Melnick, além da chancela do Guinness World Records, valorizar o churrasco como um verdadeiro patrimônio do Rio Grande do Sul é o principal propósito do Paleta.

“O churrasco é uma comida tipicamente gaúcha, não é do Norte, do Sudeste, de nenhum outro estado. Por isso eu acho que é um dever nosso fazer o maior churrasco do mundo. Do mesmo jeito que a região de Champagne, na França, disse que só é champagne o que vem de lá e o resto é espumante, eu luto para que só seja churrasco o prato feito no Rio Grande do Sul. O resto é carne no fogo”, comenta Felipe.

Ao todo, o encontro contará com mais de cem atrações culturais, como shows, apresentações de dança e teatro, competições esportivas e, claro, muito churrasco. Serão 60 celebridades nacionais e internacionais servindo cerca de 15 toneladas de carne assada, além de disputas gastronômicas, como a tradicional busca pela melhor paleta de ovelha, que dá nome ao evento.

E a Rede Pampa não vai ficar de fora dessa grande festa. Com um parador próprio, a empresa marcará presença na churrascada, promovendo diversas atrações gratuitas. Através da Rádio Liberdade, com apresentação de Evandro Lebboutte, (83.3 FM, em Porto Alegre e Região Metropolitana e no litoral 99,7 FM), um palco será montado para a realização de shows musicais a partir das 10h. Paulo Sérgio Pinto também comandará a gravação de um Pampa Debates especial diretamente do local, com a presença de convidados e organizadores do Paleta.

Fotos: Mariane Santos

Os ingressos para o consumo no evento estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/paleta-atlantida-6-edicao/1731923.

