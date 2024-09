Tecnologia Netflix deixará de funcionar em alguns celulares e tablets. Saiba quais

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Serviço de streaming da empresa está disponível no Brasil desde 2011. (Foto: Reprodução)

Uma das mais populares plataformas de filmes e séries por streaming, a Netflix exige que seu aplicativo para dispositivos móveis receba constantemente atualizações que garantam a disponibilidade de seus conteúdos aos assinantes. Mas quem acessa o serviço por meio de dispositivos da Apple precisa saber que, em breve, ao menos cinco modelos de celular ou tablet do tipo ipad não serão mais compatíveis com o aplicativo.

Embora a Netflix não tenha revelado o motivo da decisão, sabe-se que seu aplicativo oficial deixará de ser compatível com os sistemas operacionais iOS 16 ou iPadOS 16, lançados em 2022. Há cinco modelos que não suportam o iOS 17 ou o iPadOS 17 e que não poderão utilizar o aplicativo da Netflix:

– iPhone 8.

– iPhone 8 Plus.

– iPhone X.

– iPad Pro (1ª geração).

– iPad (5ª geração).

De acordo com o site especializado MacRumors, foram encontradas modificações no código da última versão do aplicativo da Netflix com referências ao fim do suporte para dispositivos com iOS 16, sendo compatível apenas com o iOS 17 ou versões posteriores.

Apesar dessa mudança, os usuários que já possuem o aplicativo poderão continuar a usar a versão atual sem problemas, mas devem ter em mente que, em algum momento, ela se tornará obsoleta, pois não receberá mais novas funcionalidades ou correções de erros por meio de atualizações. Por enquanto, não se sabe quando o aplicativo será atualizado e deixará de ser compatível com o iOS 16.

O streaming

Palavra de origem inglesa que pode ser traduzida como “fluxo”, o “streaming” se popularizou mundialmente como forma pela qual se denomina a transmissão de dados de áudio e/ou vídeo em tempo real, a partir de um servidor para um aparelho como Smart TV, smartphone, tablet, computador ou notebook.

Os conteúdos ficam armazenados em um servidor (uma espécie de grande computador) e podem ser acessados a qualquer momento pelo usuário, sem necessidade de baixar o arquivo (download).

A Netflix não é a única plataforma da modalidade no Brasil, onde está disponível desde 2011. Atualmente, é possível assinar serviços como Amazon, Prime Video, HBO, Disney+, Apple TV e Star+, dentre outros.

Trajetória

Fundada em 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph, a Netflix teve como projeto inicial o aluguel de DVDs pelo correio. Já no ano seguinte foi lançado o site da empresa, com esse objetivo e, em 1999, a modalidade de assinatura, permitindo o aluguel dos filmes sem um limite mensal ou multa por atraso.

O modelo atual de negócio teve início em 2007 e logo chegaria a 190 países, em mais de 30 idiomas, totalizando mais de 200 milhões de assinantes. A empresa também passaria a produzir filmes, séries e documentários próprios.

Quando a plataforma chegou ao Brasil, em 2011, também foram introduzidos no mercado os primeiros controles-remotos com botão direto para acesso à plataforma por quem utiliza o streaming por aparelho do tipo Smart TV. Com o passar do tempo, também veio a possibilidade de assistir aos conteúdos em dispositivos móveis como celular e iPad.

