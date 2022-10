Cultura Netflix divulga trailer de “Wandinha” com Tio Chico e Cristina Ricci

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Wandinha, série inspirada na conhecida personagem da Família Addams. (Foto: Divulgação)

A Netflix divulgou o trailer de Wandinha, série inspirada na conhecida personagem da Família Addams, na noite do último sábado (8). O vídeo mostra a protagonista, interpretada por Jenna Ortega, chegando à Escola Nunca Mais, interagindo com colegas e passando por situações inesperadas ao som de uma versão instrumental de Paint It Black, dos Rolling Stones.

Um dos principais momentos se dá quando Wandinha encontra seu Tio Chico (a partir de 1m06s no vídeo), interpretado por Fred Armisen. Cristina Ricci, que interpretou a personagem quando era criança no longa A Família Addams (1991) também aparece no trailer (2m04s).

Wandinha estreia na Netflix em 23 de novembro de 2022.

No vídeo, vemos a personagem chegando em Nunca Mais e percebendo que o local pode estar escondendo mais segredos do que imaginava. Com isso, ela decide investigar o passado e alguns eventos recentes, tentando descobrir a verdade sobre os suspenses que envolvem a escola.

Os fãs também descobriram que Fred Armisen está interpretando o icônico do Tio Chico na nova produção dirigida por Tim Burton e com roteiro de Alfred Gough e Miles Millar.

Wandinha é uma série de mistério investigativo e sobrenatural que acompanha os anos de Wandinha Addams como estudante na Escola Nunca Mais, onde ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, investigar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério do assassinato que envolveu seus pais há 25 anos. Tudo isso enquanto precisa lidar com seus novos e muito complicados relacionamentos no novo colégio.

Para o papel principal, Jenna Ortega teve aulas de esgrima e violoncelo, investindo na fisicalidade para se transformar na personagem: “Ela é como uma atriz do cinema mudo no sentido de que ela é capaz de transmitir as coisas sem precisar das palavras. E ver a vida interior e as sutilezas foi muito emocionante. É por isso que temos muita sorte de ter Jenna, porque não imagino outra pessoa como Wandinha”, diz Tim Burton.

Elenco de Wandinha

Jenna Ortega (Wandinha Addams), Catherine Zeta-Jones (Mortícia Addams) e Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Feioso Addams), Fred Armisen (Tio Chico), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Jovem Gomez), Gwendoline Christie (Diretora Larissa Weems), Jamie McShane (Xerife Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

