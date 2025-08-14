Rio Grande do Sul Neto do presidente deposto João Goulart lança livro de memórias na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

São-borjense governou o País de 1961 a 1964, quando foi afastado pelo golpe militar. (Foto: Arquivo Nacional)

Neto do ex-presidente da República João Goulart (1919-1976) por parte de pai, o advogado Christopher Goulart lançará em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (18), o livro de memórias “E Manchado de Sangue Terás que Crescer: uma Vida de Lutas”. São 416 páginas de uma narrativa pessoal e familiar entrelaçada à história gaúcha e brasileira da segunda metade do século 20.

A sessão de autógrafos está marcada para as 17h na Biblioteca Pública do Estado – rua Riachuelo nº 1.190, Centro Histórico. O livro estará à venda durante o evento, mas já pode ser adquirido em diversas livrarias e no site amazon.com.

Produzida pela editora carioca Minotauro Books, a obra tem textos de apresentação do escritor Alcy Cheuiche, do jornalista Juremir Machado da Silva e do deputado federal Afonso Motta. Trata-se de uma publicação que reacende questionamentos históricos, afetivos e existenciais do autor.

“O inquérito civil público [protocolado pelo Instituto João Goulart] sobre as circunstâncias da morte de meu avô me despertou para uma responsabilidade da qual eu não poderia fugir, até porque essa investigação se confundia com as minhas origens”, ressalta.

Christopher nasceu na Inglaterra em 1976, apenas dois meses antes da morte de João Goulart, que chegou a tê-lo nos braços. Seu livro, na avaliação de Juremir Machado da Silva, “é um relato pungente, sincero, verdadeiro, dá para ver o narrador de coração aberto, expondo suas vísceras, sem ressentimentos, desejo de vingança ou mágoas insepultas”.

Nascido em São Borja (Fronteira-Oeste gaúcha), Jango governou o País de 1961 a 1964, quando foi deposto pelo golpe civil-miltar responsável pela instalação de uma ditadura que perduraria 21 anos. Exilou-se no Uruguai e depois na Argentina, onde faleceu aos 57 anos. É até hoje o único ex-presidente brasileiro a sucumbir durante exílio político.

(Marcello Campos)

