Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Neto do presidente deposto João Goulart lança livro de memórias na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

São-borjense governou o País de 1961 a 1964, quando foi afastado pelo golpe militar. (Foto: Arquivo Nacional)

Neto do ex-presidente da República João Goulart (1919-1976) por parte de pai, o advogado Christopher Goulart lançará em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (18), o livro de memórias “E Manchado de Sangue Terás que Crescer: uma Vida de Lutas”. São 416 páginas de uma narrativa pessoal e familiar entrelaçada à história gaúcha e brasileira da segunda metade do século 20.

A sessão de autógrafos está marcada para as 17h na Biblioteca Pública do Estado – rua Riachuelo nº 1.190, Centro Histórico. O livro estará à venda durante o evento, mas já pode ser adquirido em diversas livrarias e no site amazon.com.

Produzida pela editora carioca Minotauro Books, a obra tem textos de apresentação do escritor Alcy Cheuiche, do jornalista Juremir Machado da Silva e do deputado federal Afonso Motta. Trata-se de uma publicação que reacende questionamentos históricos, afetivos e existenciais do autor.

“O inquérito civil público [protocolado pelo Instituto João Goulart] sobre as circunstâncias da morte de meu avô me despertou para uma responsabilidade da qual eu não poderia fugir, até porque essa investigação se confundia com as minhas origens”, ressalta.

Christopher nasceu na Inglaterra em 1976, apenas dois meses antes da morte de João Goulart, que chegou a tê-lo nos braços. Seu livro, na avaliação de Juremir Machado da Silva, “é um relato pungente, sincero, verdadeiro, dá para ver o narrador de coração aberto, expondo suas vísceras, sem ressentimentos, desejo de vingança ou mágoas insepultas”.

Nascido em São Borja (Fronteira-Oeste gaúcha), Jango governou o País de 1961 a 1964, quando foi deposto pelo golpe civil-miltar responsável pela instalação de uma ditadura que perduraria 21 anos. Exilou-se no Uruguai e depois na Argentina, onde faleceu aos 57 anos. É até hoje o único ex-presidente brasileiro a sucumbir durante exílio político.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Vítima da enchente às margens do Rio Taquari é identificada por meio da genética forense no RS
https://www.osul.com.br/neto-do-presidente-deposto-joao-goulart-lanca-livro-de-memorias-na-proxima-segunda-feira/ Neto do presidente deposto João Goulart lança livro de memórias na próxima segunda-feira 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal
Política Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com sanções
Política Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações
Mundo Embaixada dos Estados Unidos tenta cavar um rompimento diplomático com o Brasil
Brasil Procons e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criticam Anatel por fim da obrigatoriedade do 0303 em ligações de telemarketing
Política Pesquisa Datafolha diz que 51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro e 42% discordam
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Vítima da enchente às margens do Rio Taquari é identificada por meio da genética forense no RS

Rio Grande do Sul Motorista de aplicativo é preso após desviar rota e sequestrar adolescente no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia flexibilização na transferências de saldos credores de ICMS para auxiliar exportadores

Rio Grande do Sul Avança na Assembleia Legislativa gaúcha projeto que institui o uso de assinatura eletrônica para todos os documentos de trânsito