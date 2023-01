Esporte Netos de Pelé falam de último encontro com Rei do Futebol: “Não temos mágoa”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Gabriel Arantes e Octávio Neto são filhos de Sandra Regina, que precisou entrar na Justiça para ser reconhecida como filha de Pelé Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Gabriel Arantes e Octávio Neto, filhos de Sandra Regina e netos de Pelé, falaram sobre os últimos momentos com o avô. O Rei do Futebol morreu no final do ano passado aos 82 anos de idade.

“Falei com minhas tias, e elas falaram que nosso avô queria nos ver. Nós fomos muito empolgados, era uma oportunidade que esperamos a vida inteira. Nós só o tínhamos visto uma vez. Nunca tínhamos convivido nem mantínhamos contato”, explicou Gabriel ao Domingo Espetacular.

“É a minha família, a família da minha mãe. Tenho muito orgulho de tudo o que nós fizemos. Eu perdoei, sim. Não tenho mágoa nenhuma do meu avô. Todos nos receberam muito bem. Acredito que nós ganhamos uma família”, acrescentou Octávio.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto ficou conhecida depois de travar uma batalha na Justiça para ser reconhecida como filha do jogador de futebol. Ela morreu aos 42 anos no dia 17 de outubro de 2006 após ficar internada para o tratamento de uma metástase.

Sandra entrou na Justiça em 1991 e, só em 1996, ganhou o sobrenome de Pelé. A paternidade foi confirmada por um exame de DNA. A história da briga judicial está descrita no livro A Filha que o Rei Não Quis, do pastor Walter Brunelli. Sandra nasceu em Guarujá no dia 24 de agosto de 1964, filha do então craque do Santos e da Seleção com a empregada doméstica Anízia Machado. Em 2000, foi eleita vereadora pelo PDT na cidade de Santos e aprovou um projeto para exames de DNA gratuitos.

